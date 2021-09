Potrebbe esserci un riavvicinamento in corso tra due protagonisti della prossima edizione di Amici, quella che esordirà in televisione sabato 18 settembre. Amedeo Venza, infatti, ha informato i curiosi del fatto che gli ex Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno trascorso una serata insieme di recente. Dopo le voci che vorrebbero il bel siciliano nel cast del talent-show Mediaset, hanno cominciato a circolare quelle su un suo presunto ritorno di fiamma con la professionista di latino-americano della scuola.

Paparazzata per il presunto nuovo insegnante di Amici

La scuola di Amici potrebbe essere la location giusta per una "reunion" attesissima: qualora Raimondo Todaro fosse confermato nel cast di professori, vorrebbe dire che per mesi dovrà lavorare a stretto contatto con l'ex moglie.

Francesca Tocca, infatti, è una ballerina professionista del talent-show da molti anni, ovvero da quando lo stile latino-americano ha esordito su Canale 5 per volere di Maria De Filippi.

I due sono stati una coppia ma anche "rivali" sul piccolo schermo: lui, infatti, è stato insegnante di Ballando con le Stelle per oltre 16 anni. Al termine dell'estate 2021, però, il siciliano ha ufficializzato il suo addio al programma condotto da Milly Carlucci per intraprendere nuove avventure, ma il suo chiacchierato arrivo nel format Mediaset non è ancora stato confermato.

Gossip prima del via tra i protagonisti di Amici

Quando mancano pochi giorni alla prima puntata di Amici 21 (che dovrebbe essere registrata mercoledì 15 settembre), sui social network ha cominciato a circolare un Gossip molto interessante su una professionista del cast e un presunto nuovo docente.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato qualche ora fa, spicca quella in cui sembra lanciare un vero e proprio "scoop" sulla nuova edizione del talent-show di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Questa sera, Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano a cena insieme alle rispettive famiglie", ha fatto sapere l'esperto di gossip allegando due foto dei ballerini abbracciati agli stessi fan.

Il pugliese, dunque, è arrivato a domandarsi: "Ritorno di fiamma o semplice amicizia?".

Da quando hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio, i due ballerini di latino-americano hanno sempre speso belle parole l'uno per l'altro, segno che sono rimasti in buoni rapporti nonostante tra loro non ci sia stato un lieto fine.

Incroci sentimentali nella scuola di Amici

Se Raimondo Todaro sarà confermato tra i professori di ballo della ventunesima edizione di Amici, vorrà dire che si troverà a dover condividere il posto di lavoro con l'ex moglie. Francesca Tocca, infatti, è stata confermata tra i professionisti del talent-show e anche quest'anno rappresenterà lo stile che l'ex marito insegna da anni in televisione, il latino-americano.

I due, dunque, potrebbero ritrovarsi in sala prove tutti i giorni e questo non farebbe altro che alimentare un gossip che circola già da un po' sul loro conto, ovvero quello che li vorrebbe di nuovo vicini anche sentimentalmente parlando.

Nella scuola più famosa d'Italia, però, nei prossimi mesi ci saranno anche altri "incontri amorosi".

Veronica Peparini, infatti, sarà ancora una docente di danza del programma Mediaset, mentre il suo fidanzato Andreas Muller tornerà nel corpo di ballo dopo circa un anno d'assenza.

Il fatto che i nuovi allievi dovranno convivere nella stessa casetta sin dall'inizio della trasmissione, poi, non fa che aumentare le possibilità che anche quest'anno nascano parecchie coppie davanti alle telecamere, come è successo nel recente passato con Giulia e Sangiovanni, Rosa e Deddy, Aka7even e Martina.