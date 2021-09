Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 6 al 10 settembre Eda e Serkan trascorreranno dei momenti di avvicinamento. L'uomo, infatti, le confesserà nuovamente di provare dei sentimenti per lei. Il loro equilibrio, però, verrà disturbato da Balca, la quale prova dei sentimenti per Bolat e tenterà di separarlo da Yildiz.

Trama al 10 settembre: la nonna di Eda diventa socia della Holding

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate l'azienda che era in collaborazione con l'agenzia di Serkan decide di ritirarsi dalla gara d'appalto.

Eda avrà l'idea di sostituirla con la Harok Construction, ma riscontrerà qualche problema in quanto questa società in passato ha avuto problemi con la giustizia. Balca, dal suo canto, si impegnerà affinché questa notizia non venga resa nota. Melek e Figen, intanto, scopriranno che la donna fa spesso visita a Suzi per ottenere consigli su come fare colpo su Serkan. Engin e Piril, nel frattempo, saranno impegnati con il progetto matrimoniale, mentre Bolat si occuperà dell'intervista promossa da Balca. Questo susciterà la gelosia di Eda, la quale chiederà a Serkan di darle ragione circa le reali intenzioni della donna. Yildiz, infatti, sospetta un interesse di Balca nei confronti di Bolat, ma lui sostiene il contrario.

Suzi si renderà conto dei sospetti di Eda e tenterà di depistarla: le racconterà che la donna si reca da lei per chiederle consigli su una vecchia storia d'amore. A quel punto, Yildiz si convincerà e ammetterà a Serkan di aver perso la scommessa. Bolat, di conseguenza, deciderà di organizzare una cena insieme a Parigi.

Anticipazioni al 10 settembre: Balca e Semiha si alleano contro Eda

In occasione del compleanno di Ayfer, Eda le preparerà una sorpresa e trascorreranno una giornata di pattinaggio sul ghiaccio con i loro amici. La giovane e Serkan trascorreranno un momento intimo, in cui il giovane le confesserà nuovamente i suoi sentimenti.

L'agenzia di Bolat, intanto, è in attesa dell'esito circa la gara d'appalto. Nel frattempo, si presenterà il nuovo socio: Semiha, la nonna di Eda. Questo scaturirà una brutta reazione nella giovane, la quale si scaglierà subito contro la donna. Durante l'ultimo giorno dell'anno, Serkan vorrebbe essere in compagnia di Eda, ma Balca farà di tutto per intromettersi tra i due innamorati. La nonna di Yildiz, intanto, comprerà da Efe il 45% delle azioni e la sua presenza creerà un'atmosfera pesante. Balca e Semiha, nel frattempo, si alleano contro Eda e proveranno ad allontanarla da Serkan. Quando Yildiz si renderà conto che sua nonna alloggia a casa sua, decide di andare via. A quel punto, la giovane sarà intenta a trascorrere la notte fuori e resta da Serkan.

I due sembrano ritrovare il loro equilibrio e trascorreranno del tempo piacevole, quando una telefonata di Balca romperà il loro equilibrio. La donna, infatti, chiederà a Bolat di recarsi a casa sua.