La cronaca negli ultimi tempi è ricca di femminicidi. I dati ci sottolineano l'aumento di casi in tutta Italia. Nonostante ciò, Barbara Palombelli durante il suo programma su Rete 4 "Forum" ha ben pensato di fare una riflessione su queste vicende, non riflettendo abbastanza, evidentemente. La giornalista e conduttrice televisiva ha affermato: "Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è anche lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall'altra parte?" Aggiunge inoltre: "È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi".

I commenti social: risponde anche Chiara Ferragni

La giornalista durante la trasmissioni ha spiegato il suo punto di vista, ma le affermazioni non hanno convinto i telespettatori che fin da subito le si sono scagliati contro. Le parole della Palombelli sono state non soltanto oggetto di critica, ma anche di indignazione. In particolare una pagina Instagram, Aprite il cervello, le ha dedicato un lungo post dove viene espresso il dissenso nei confronti della conduttrice. Nei commenti alcuni utenti manifestano la loro opinione totalmente contraria alla Palombelli, affermando che quest'ultima non dovrebbe nemmeno più mettere piede in uno studio televisivo. Chiedono, dunque, la sospensione dalla conduzione di Forum.

Tra i tanti commenti, anche Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale, dimostra il suo disprezzo nei confronti di tali affermazioni scrivendo: "Schifo". Ciò che fa arrabbiare gli utenti è la giustificazione velata al femminicidio. Dopo anni e anni di lotta per affermare che il femminicidio non è mai colpa della donna, secondo il popolo social, si ritorna anni luce indietro con le parole pronunciate dalla conduttrice.

Il velo di dubbio che lascia la conduttrice fa trasparire che, probabilmente, il femminicidio può essere anche causato dalla donna stessa. Donna che, da vittima, passerebbe a complice dell'omicidio.

Palombelli non è nuova nei gironi delle polemiche social, basti ricordare il monologo pronunciato in occasione della settantunesima edizione di Sanremo. A ricordarcelo è stata Selvaggia Lucarelli, che anche questa volta ha attaccato la conduttrice, affermando che quel monologo fosse anche migliore.