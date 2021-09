La conduttrice di Forum Barbara Palombelli nelle scorse ore è stata letteralmente travolta dalle polemiche. Il motivo? Alcune frasi pronunciate nel corso della sua trasmissione riguardo la violenza sulle donne e in particolare gli ultimi casi di femminicidi che si sono verificati in questi giorni. Finita al centro della bufera, la moglie dell'ex primo cittadino di Roma Francesco Rutelli ha replicato dichiarando che non si scuserà per le sue affermazioni ritenute da molti alquanto opinabili.

Le affermazioni di Barbara Palombelli riguardo la violenza sulle donne fanno infuriare

Nel corso della trasmissione Forum, Barbara Palombelli commentando gli ultimi casi di femminicidio avvenuti negli scorsi giorni (sette donne uccise dai loro compagni o ex mariti) si è lasciata andare a delle considerazioni poco felici. La moglie di Rutelli ha dichiarato che bisogna chiedersi se questi uomini hanno sempre avuto la mente offuscata o se anche le donne hanno tenuto un comportamento esasperante che li ha spinti a commettere un tale reato. Queste sue parole hanno sollevato immediatamente un mare di critiche. È soprattutto sui social che si è infiammata la polemica, ma in tanti hanno commentato le sue dichiarazioni.

Da Laura Boldrini ad Amnesty Italia, dai giornalisti ai rappresentanti della politica.

La replica della conduttrice di Forum alle critiche e polemiche dopo le sue parole

Dopo essere stata travolta dalle polemiche, la conduttrice del tribunale televisivo Forum Barbara Palombelli ha immediatamente replicato. La donna, che ha deciso di non chiedere scusa per le sue parole incriminate e finite sotto accusa, ha affermato: "Anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni".

A Forum aveva dichiarato: "A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa ed obnubilati o c'è stato un comportamento esasperante e aggressivo anche dall'altra parte". Frasi che hanno indignato.

In tanti sui social hanno addirittura chiesto l'allontanamento di Barbara Palombelli dalla televisione.

La conduttrice ha poi aggiunto che quando un uomo e una donna non riescono a controllare la rabbia occorre porre degli interrogativi. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi, sulle pagine social, ma non in un'aula di tribunale, ha concluso Palombelli. Le polemiche nei suoi confronti di placheranno? E l'azienda per la quale lavora che posizione prenderà? Non resta che aspettare le prossime ore per scoprire come evolverà la vicenda che certamente continuerà a far discutere e ad alimentare critiche e indignazione.