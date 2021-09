A poche ore dall'annuncio di Sossio Aruta sulla fine della relazione con Ursula Bernardo è arrivata la replica da parte dell'ex dama di Uomini e Donne. La donna ha commentato il post pubblicato dal suo ormai ex compagno e padre di sua figlia bianca con alcune stories sul suo profilo Instagram. Ursula si è soffermata sulle parole utilizzate da Sossio ed in particolare sulla scritta "Game over" scelta dall'uomo per annunciare la fine della loro storia d'amore nata sotto i riflettori di Canale 5. La storia è stata coronata dall'arrivo della piccola Bianca.

Ursula ci ha tenuto a precisare che non è stato un gioco e per questo non ha gradito le parole di Sossio Aruta.

Ursula risponde a Sossio sulla fine della loro storia d'amore: 'Lede la dignità di una famiglia'

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Ursula Bernardo ha risposto a un commento che diceva: "Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over per il semplice motivo che non è stato un gioco." La donna ha infatti dichiarato che purtroppo c'è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia. Queste parole sono arrivate dopo l'annuncio improvviso fatto da Sossio sulla fine della loro storia d'amore. Sossio che ha parlato di storia giunta al capolinea per incompatibilità caratteriali si è detto dispiaciuto nel dover deludere tutte quelle persone che si sono emozionate e hanno sognato insieme a loro in questi mesi.

Sossio ha poi anche chiesto di rispettare il difficile momento che stanno vivendo e di non andare alla ricerca di motivazioni diverse da quelle dichiarate.

Una crisi alle spalle dopo Temptation prima della rottura definitiva di questi giorni

Già in passato, gli ex protagonisti del trono over di Uomini e donne avevano attraversato e superato un momento di crisi.

Tutto era iniziato dopo la partecipazione a Temptation Island. Ursula non aveva apprezzato il comportamento tenuto da Sossio con alcune tentatrici e aveva deciso di porre fine alla loro storia d'amore. L'uomo però era riuscito dopo un lungo corteggiamento a riconquistare la sua fiducia. I due erano tornati insieme e avevano coronato il loro amore con l'arrivo di una figlia.

La coppia viveva a Taranto, città natale di Ursula Bernardo dove Sossio aveva trovato lavoro in un supermercato della zona. Ora, la notizia inaspettata della fine della relazione. Il loro addio sarà definitivo o potrà esserci un ritorno di fiamma? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni ed indizi per scoprire come evolverà la vicenda sentimentale degli ex protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. Intanto, per ora, le loro strade sembra si siano divise per sempre.