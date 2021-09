Nuove sorprese in arrivo dalle anticipazioni della soap Beautiful riferite alle puntate che verranno trasmesse in televisione dal 27 di settembre al 2 di ottobre 2021. Come al solito non mancheranno le emozioni per i telespettatori di Canale 5 che ogni settimana guardano con curiosità le vicende dello sceneggiato americano a partire dalle ore 14:00. Ma chi saranno i protagonisti degli episodi della prossima settimana? Secondo le trame diffuse, si parlerà di Katie che sta perdendo la sua fiducia verso Quinn. La donna, per cercare di chiarire i suoi dubbi, deciderà di confessare a Eric le sue impressioni nei riguardi di Quinn.

In modo malizioso ricorderà i fasti di un tempo, quando lui e Donna formavano una bella coppia. Ma Quinn diventerà protagonista delle prossime trame quando confesserà a Shauna di avere un piano per rovinare il rapporto in essere tra Ridge e Brooke. Nelle nuove puntate, Carter corteggerà Zoe. Poi si parlerà anche di Steffy, che per superare i dolori che prova prenderà degli antidolorifici.

Brooke si confronterà con Katie

Anticipazioni ricche di novità, quelle riferite alle puntate che i fan vedranno nella settimana che va dal 27 settembre al 2 ottobre. Tra i protagonisti ci sarà Ridge, il quale dirà ad Eric che la sua chiacchierata con Brooke è stata fermata da Quinn e dal successivo intervento di Bill.

Successivamente Brooke si confronterà con Katie ma anche con Donna, la quale spera sempre che le due sorelle possano un giorno riavvicinarsi lasciandosi alle spalle ogni polemica. Si parlerà anche di Bill, che sarà alquanto confuso. L’uomo parlerà con Wyatt e confesserà di provare dei sentimenti sia nei riguardi di Brooke che di Katie.

Quinn parlerà con Shauna e in un secondo momento anche con Ridge: cercherà di convincere i due a sigillare nuovamente il loro amore attraverso un nuovo matrimonio, che potrebbe, una volta per tutte far allontanare Brooke, che a quel punto avrebbe pochi motivi per intromettersi nel loro rapporto.

La cerimonia, secondo Quinn, si dovrà festeggiare ancora una volta a Los Angeles: Shauna e Ridge potrebbero mandare un messaggio talmente forte a Brooke, tanto da convincerla a rassegnarsi e dimenticare per sempre la sua relazione con l’ex.

Il dottor Finnegan non vuole che Steffy soffra ancora

Ridge accetterà la proposta di sposarsi nuovamente, ma lo dirà anche a Brooke, che ovviamente non sarà d’accordo. Poi si tornerà a parlare di Bill, deciso a far breccia nel cuore di Katie, nonostante provi attrazione per Brooke. Katie è la donna che cerca e l’uomo farà di tutto per riaverla. Nel frattempo Steffy sarà sofferente e si affiderà al dottore Finnegan, il quale le prescriverà dei medicinali anti-dolorifici.

Lo stesso dottore verrà contattato da Liam, il quale chiederà cosa prova in realtà per Steffy: è solo lavoro? Comunque vada, Finnegan non vorrà che Steffy soffra ancora.

Infine verrà dato spazio al corteggiamento di Carter nei confronti di Zoe, mentre Liam confesserà a Thomas le sue perplessità riguardo alla condotta del dottor Finnegan nei confronti di Steffy.