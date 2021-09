Non ci si annoia mai all'interno del più importante magazzino milanese degli anni sessanta. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore riserva ad ogni puntata delle sorprese. Le anticipazioni della nuova puntata, che andrà in onda mercoledì 22 settembre, confermano che non mancheranno i colpi di scena. L'arrivo di Flora a Milano inquieterà parecchio la famiglia Guarnieri. Tuttavia Umberto deciderà di incontrare la figlia di Ravasi per studiarla da vicino e capire se davvero dovranno preoccuparsi. Nel frattempo al Paradiso la nuova collezione di Gabriella otterrà un ottimo riscontro ma l'imprevisto sarà dietro l'angolo.

Lo stilista che dovrà prendere il posto della Rossi rifiuterà la proposta e Vittorio rimarrà senza un sostituto. A quel punto la signora Bergamini penserà che sia il caso di rimandare la sua partenza per Parigi ed aiutare il direttore dell'Atelier. Oltre a Gabriella, si parlerà di Flora, che chiederà di incontrare Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, Umberto studia da vicino Flora

Durante l'ottavo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso il 22 settembre 2021, a Villa Guarnieri si respirerà un'atmosfera di tensione, a causa della sparizione Ravasi. Anche se le indagini sulla morte dell'ex marito di Adelaide sono da qualche giorno state archiviate come un incidente, l'arrivo di Flora inizierà a far preoccupare la contessa e Umberto.

A tal proposito Il commendatore prenderà un'importante decisione: vorrà incontrare la ragazza per capire quanto possa essere grande il suo potenziale di pericolo. Nel frattempo al grande magazzino accadrà un imprevisto: lo stilista che dovrà prendere il posto di Gabriella rifiuterà l'incarico. Tuttavia Vittorio sarà in preda alla disperazione e si metterà alla ricerca di un nuovo sostituto.

Intanto Rossi scoprirà dell'accaduto e inizierà a pensare di rinviare la sua partenza per Parigi. La moglie di Cosimo farà di tutto per supportare il direttore dell'atelier, che l'ha sempre aiutata nella sua carriera.

Il Paradiso 6, il successo della nuova collezione di Gabriella

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 22/9, al grande magazzino susciterà scalpore la nuova collezione creata da Gabriella.

Rossi sarà molto soddisfatta nel vedere i propri abiti in vetrina e non negherà di essere commossa per aver creato la sua ultima collezione come stilista del Paradiso. Nel frattempo a Villa Guarnieri giungerà una richiesta del tutto inaspettata: Flora avanzerà la sua richiesta nel fare la conoscenza di Adelaide. La figlia di Ravasi non vedrà l'ora di conoscere l'ex moglie di suo padre, per farsi raccontare gli ultimi momenti trascorsi durante il loro viaggio di nozze, prima della scomparsa di Achille.