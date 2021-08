Gli spoiler della famosa soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre, Katie Logan (Heather Tom) ascolterà una particolare conversazione tra Bill Spencer (Don Diamont) e Quinn Fuller (Rena Sofer) e scoprirà che il suo compagno è ancora innamorato di Brooke. Quest'ultima, invece, troverà Shauna Fulton nel letto del suo amato Ridge e inizialmente non saprà come reagire, poi chiederà delle spiegazioni allo stilista.

Anticipazioni Beautiful: Brooke trova Shauna nel letto del suo amato

Nelle prossime puntate di Beautiful, Katie ascolterà di nascosto una conversazione tra Bill e Quinn, nella quale l'uomo confesserà a Fuller di aver detto a Brooke di amarla ancora. La donna non avrà una reazione tanto positiva, anzi sarà disperata e chiederà subito delle spiegazioni a Bill: l'uomo, però, non saprà cosa dire per discolparsi e resterà in silenzio. Nel frattempo Brooke troverà Shauna nel letto di Ridge e non saprà cosa pensare, così chiederà al suo ex marito dei chiarimenti sulla faccenda. Poco dopo Logan si ritroverà a spiegare il motivo per il quale ha detto a Bill che lo amerà per sempre. Ridge, intanto, sarà ancora molto deluso dal comportamento di Brooke, ma la donna lo pregherà di salvare la loro storia d'amore.

Ridge decide di lasciare Brooke

Brooke cercherà con tutte le sue forze di recuperare il rapporto con Ridge e cercherà di convincerlo a tornare sui suoi passi. Shauna, intanto, aspetterà con trepidazione di sapere com'è andata tra Brooke e Ridge e se l'uomo ha deciso di lasciare definitivamente la Logan. Secondo Fulton, in realtà, Ridge è innamorato di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente Katie prenderà una decisione assai difficile e lascerà Bill, poiché lui è ancora innamorato di sua sorella e lei non potrà accettarlo. Poco dopo Quinn verrà a sapere che Ridge ha lasciato Brooke, soprattutto per le parole rivolte a Bill dalla donna. Forrester sarà notevolmente deluso e affranto, così andrà cercare conforto da Shauna.

Bill cerca di riconquistare Brooke

Bill non si arrenderà tanto facilmente con Brooke, bensì cercherà di convincere la donna a tornare insieme a lui: Logan consiglierà all'uomo di riflettere bene e di non agire d'istinto, poi gli dirà che lei non dimenticherà mai i bei momenti vissuti assieme e gli ricorderà di avere una famiglia con Katie. Nel frattempo Carter sarà molto attratto da Zoe, così penserà di corteggiarla al meglio. Steffy, invece, abuserà degli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegan e non riuscirà a controllarsi. Successivamente Quinn sorprenderà Bill e Brooke molto presi dalla loro conversazione e si sentirà alquanto appagata di vedere la coppia in sintonia.