Dopo essere stata nel cast di Grey's Anatomy dal 2005 al 2015, per un totale di dieci stagioni, Sandra Oh è tornata a raccontarsi in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sunday Today With Willie Geist.

L'attrice cinquantenne, che da poco ha debuttato su Netflix con la Serie TV La Direttrice, ha infatti ripercorso le sensazioni vissute subito dopo l'addio al medical drama creato da Shonda Rhimes.

Sandra Oh racconta la sua traumatica esperienza dopo l'addio a Grey's Anatomy

È una Sandra Oh senza peli sulla lingua quella che si è raccontata al giornalista Willie Geist nel programma Sunday Today.

L'attuale protagonista di Killing Eve e La Direttrice, ripercorrendo quanto accaduto dopo l'addio a Grey's Anatomy, non ha nascosto di aver trascorso un periodo particolarmente buio e di aver sofferto a causa della sovraesposizione mediatica ottenuta grazie alla magistrale interpretazione di Cristina Yang.

Ecco, infatti, come l'attrice ha raccontato la sua personalissima esperienza: "A essere onesti, è stato traumatico. Davvero traumatico. Questo è il motivo per cui continuo a ribadire che per fare questo lavoro si ha bisogno di avere molta privacy. Tutto ciò che bisogna fare quando si perde l'anonimato è cercare di sviluppare delle abilità per rimanere se stessi."

L'ex interprete di Cristina Yang dopo l'abbandono al cast di Grey's Anatomy: 'Ho avuto un terapeuta'

Proseguendo con la sua intervista, l'ex interprete di Cristina Yang in Grey's Anatomy ha però svelato di aver finalmente trovato gli strumenti più giusti per gestire la grande popolarità.

Grazie al prezioso supporto di uno psicoterapeuta, che l'ha assistita nei periodi di maggiore stress, Sandra Oh è infatti riuscita a riappropriarsi della propria vita.

Un percorso difficile ma ricco di soddisfazioni che l'attrice ha così raccontato: "Sono passata dal non essere in grado di uscire o a nascondermi nei ristoranti per poi, un passo alla volta, riuscire finalmente a padroneggiare le attenzioni e gestire le aspettative senza mai perdere la mia essenza.

Ho avuto un buon terapeuta per un breve periodo di tempo e si è rivelato davvero importante".

L'orda mediatica che ha investito Sandra Oh durante e al termine della sua esperienza nel cast di Grey's Anatomy sembrerebbe, inoltre, aver giocato un ruolo fondamentale nell'attuale carriera dell'attrice. Quest'ultima, infatti, ha raccontato di aver finalmente trovato la chiave di volta per gestire al meglio le difficoltà insite nella sua professione.

Ecco, infatti, come la donna ha concluso il suo intervento: "In questo lavoro è necessario trovare il modo per rimanere con i piedi per terra e molte volte questo si realizza dicendo semplicemente di no".