Arrivano le nuove anticipazioni americane di Beautiful, la soap opera statunitense che narra gli amori, le passioni e gli intrighi di due ricche famiglie californiane. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che stanno andando in onda attualmente negli Stati Uniti, tutti i giorni sull'emittente televisiva CBS e in streaming sul loro sito ufficiale. Le trame americane andranno in onda in Italia nel corso del 2022. Le vicende dei prossimi episodi di Beautiful saranno principalmente incentrate sul nuovo interesse amoroso di Steffy, sulla sua seconda gravidanza, sul matrimonio con Finn e sul mistero della nascita di quest'ultimo.

Finn aiuta Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che dopo essere stata coinvolta in un incidente automobilistico con Bill, Steffy dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza in cui soffrirà di forti dolori alle costole rotte. La sofferenza fisica minerà moltissimo la salute mentale della giovane che diventerà presto dipendente da alcune sostanze antidolorifiche. Nel corso di questo lungo periodo di sofferenza, Forrester potrà fare affidamento sul sostegno del dottor Finnegan, un ginecologo conosciuto durante il suo ricovero in ospedale. La vicinanza col medico aiuterà Steffy a superare i suoi problemi di dipendenza per la gioia di Ridge.

Finn è stato adottato

Archiviati i suoi problemi di salute, Forrester continuerà a frequentare il dottor Finn fino ad innamorarsene, ricambiata.

In breve tempo, i due giovani diventeranno una coppia a tutti gli effetti vivendo di diversi momenti di amore e di passione, fino a diventare i genitori. Dopo la nascita del bambino, Steffy e Finn decideranno di sposarsi per lo stupore di tutti i loro conoscenti. Steffy Forrester chiederà ad Hope di diventare la sua damigella d'onore e quest'ultima accetterà per seppellire l'ascia di guerra fra di loro.

Nel frattempo, Finn deciderà di rivelare un segreto alla sua fidanzata, confidandole di essere stato adottato dai suoi genitori e di non aver mai voluto sapere chi era la sua madre biologica.

Arriverà il giorno delle nozze e tutti familiari della coppia saranno riuniti a villa Forrester per presenziare allo sposalizio previsto nel salone principale.

Poco prima dell'inizio della cerimonia si presenterà alla porta una vecchia conoscenza dei Forrester, Sheila Carter, che chiederà di parlare in privato con Finn. Più tardi, infatti, la donna avrà modo di parlare con il giovane in una delle stanze della villa in cui gli rivelerà di essere la sua vera madre.