Nuovi intrighi e rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a inizio settembre negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Sheila Carter accuserà uno svenimento davanti a suo figlio Finn. Una malore che, però, non sarà veritiero per Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), la quale crederà che la donna stia fingendo di stare male.

Anticipazioni Beautiful: Sheila ha uno svenimento davanti al figlio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 settembre sulla Cbs, annunciano che Sheila si recherà alla dependance di Villa Forrester per scusarsi con il figlio per i problemi causati nella sua famiglia.

Finn, a questo punto, pregherà la madre biologica di andarsene, visto che ha promesso a Steffy di non avere più rapporti con lei. In quel momento, però, Carter accuserà uno svenimento, che colto dal panico correrà a chiamare un'ambulanza.

Più tardi Finn chiamerà Steffy per avvertirla di quanto successo a Sheila. La giovane Forrester, a questo punto, sospetterà che la suocera abbia teso una trappola a suo marito e si recherà in ospedale con fare bellicoso.

Steffy accusa la suocera di stare fingendo la sua malattia

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy non crederà minimamente che Sheila sia malata, tanto da accusarla apertamente di fingere. La ragazza, infatti, è a conoscenza del fatto che la suocera non è la prima volta che organizza una messinscena del genere, di conseguenza informerà Finn che Sheila sta giocando con i suoi sentimenti per dividerlo da lei e suo figlio Hayes una volta per tutte.

Finn costretto a scegliere tra il suo matrimonio e la madre biologica

Le sensazioni di Steffy saranno ovviamente esatte e Sheila apparirà disposta a tutto pur di arrivare al suo obbiettivo. Per fare ciò mostrerà a Steffy un messaggio con un cuoricino che Finn le ha mandato. Una cosa che non verrà presa bene da Forrester, che sperava che suo marito avesse tagliato i ponti con la madre biologica.

I portali americani annunciano che Finn si troverà davanti a un bivio, tanto da dover scegliere tra il suo matrimonio e Sheila. Una decisione che potrebbe essere stata già presa da Steffy, visto che si è rifiutata di presentare il certificato di matrimonio con il bel dottore.

In attesa di vedere cosa deciderà di fare Finn, si ricorda che la soap opera, in Italia, va in onda ogni giorno dalle ore 13:45 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.