Cambia la programmazione Mediaset per l'autunno 2021. Le anticipazioni sui palinsesti rivelano che dal prossimo 13 settembre ci saranno le prime modifiche a Canale 5 che proseguiranno anche la settimana successiva.

Occhi puntati sul ritorno di Uomini e donne che prenderà il posto della soap Brave and Beautiful, anche se il dating-show condotto da Maria De Filippi quest'anno andrà in onda in versione parzialmente ridotta rispetto al passato.

Uomini e donne ridotto su Canale 5: cambia la programmazione autunnale

Il cambio programmazione autunnale comincerà lunedì 13 settembre, quando alle 14:45 al posto di Brave and Beautiful partirà la nuova edizione di Uomini e donne.

La soap turca con Cesur e Suhan al momento non è presente nel palinsesto di Mediaset per l'autunno, e non si esclude che possa tornare in onda direttamente nell'estate del 2022.

Dal 14 settembre, invece, ci sarà spazio per la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6 che durerà all'incirca 10 minuti. Confermata la messa in onda della soap opera Love is in the air che resta nel palinsesto autunnale 2021 con la puntata "intera" di 45 minuti, proprio com'è accaduto durante i mesi estivi.

Il daytime di Amici 21 'ruba' spazio a Uomini e donne

La programmazione di Canale 5 subirà delle ulteriori modifiche a partire da lunedì 20 settembre, quando tornerà il daytime di Amici 21 che quest'anno avrà uno spazio maggiore nel palinsesto della rete ammiraglia.

In particolar modo, il ritorno della striscia quotidiana di Amici 21 porterà ad una riduzione della durata complessiva di Uomini e donne. Dal 20 settembre, il dating-show comincerà come sempre alle 14:45, ma terminerà intorno alle 15:50, quando poi ci sarà spazio per la striscia del talent-show, giunto alla sua ventunesima edizione e in programma tutti i sabato pomeriggio alle 14:10.

Il daytime di Amici 21 andrà avanti su Canale 5 fino alle 16:20, quando poi lascerà il posto alla striscia giornaliera del Grande Fratello Vip 6.

Prosegue la messa in onda di Love is in the air nell'autunno Mediaset

Alle 16:35 circa proseguirà l'appuntamento con la soap opera turca Love is in the air, confermata con la puntata intera senza alcun tipo di riduzione come, invece, era accaduto lo scorso anno con DayDreamer-Le ali del sogno con Can Yaman.

A seguire, alle 17:35 è confermato l'appuntamento in diretta con Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara d'Urso che in questa prima settimana di programmazione ha ottenuto una media di ascolti del 14% circa. Alle 18:45 spazio a Gerry Scotti che proporrà al pubblico l'appuntamento con il quiz Caduta Libera, in onda tutti i giorni su Canale 5.