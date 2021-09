Visto il successo ottenuto in termini di ascolti anche in Italia, lo sceneggiato turco Brave and Beautiful nella prossima settimana farà compagnia ai telespettatori (sempre dal lunedì al venerdì) con un doppio episodio pomeridiano, prima di essere poi sospeso dal daytime dal lunedì successivo per lasciare spazio al programma Uomini e Donne.

Le anticipazioni su ciò che succederà nei due appuntamenti in onda su Canale 5 il 7 settembre 2021, svelano che Tahsin Korludağ (Miraç Sevsay) arriverà a credere che sua moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) abbia bisogno del suo aiuto.

Trama Brave and Beautiful, episodi del 7 settembre: Sühan decide di rimanere a Istanbul

Nel corso della 48^ e della 49^ puntata della soap opera in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 7 settembre 2021, il procuratore Serhat (Serdar Özer) e dei poliziotti dopo aver localizzato l’indirizzo IP di Riza (Yiğit Özşener) daranno inizio a un’operazione a cui prenderà parte anche Cesur (Kivanç Tatlitug): quest’ultimo giungerà a Zapcikuyu e dovrà fare parecchia attenzione poiché in alcuni palazzi si nasconderanno dei criminali, mentre di Riza non ci sarà ancora nessuna traccia. Cesur non appena riconoscerà colui che aveva lanciato una pietra a Tahsin, crederà che possa esserci il coinvolgimento di Riza.

Successivamente Serhat verrà a conoscenza che qualcuno è entrato nel suo computer, invece Sühan (Tuba Büyüküstün) riceverà l'ennesima lettera da parte di Riza a Nisantasi: nonostante ciò la fanciulla rimarrà a Istanbul nella casa presa in affitto, venendo raggiunta dal marito Cesur.

Hulya nota lo strano atteggiamento di Cahide, Tahsin convinto che Adalet sia rinchiusa in una gabbia

Intanto Hulya (Zeynep Kızıltan) si recherà da Cahide (Sezin Akbaşoğulları): quest’ultima avrà uno strano atteggiamento in presenza della sua complice che non passerà di certo inosservato.

Nel contempo Mihriban (Devrim Yakut), Cesur e il procuratore Serhat organizzeranno una trappola per incastrare Tahsin e i suoi fidati scagnozzi Mehmet (Kahraman Sivri) e Tayfun.

Elif e Sirin (Irmak Örnek) invece accompagneranno la signora Fugen (Tilbe Saran) a fare un giro in macchina e la strada non sarà percorribile a causa di alcuni grossi tronchi: quest'ultima sparirà nel nulla quando Elif e Sirin scenderanno dalla vettura per trovare una soluzione.

Sirin intanto vedrà la macchina di Tahsin guidare ad alta velocità. A complicare la situazione sarà un mendicante che farà avere al proprietario terriero un biglietto, con cui verrà invitato a recarsi alla vecchia fabbrica da solo se non vorrà che sua moglie Adalet (Sibel Kasapoğlu) faccia una brutta fine. Tahsin non avrà altra scelta che andare sul posto e, credendo che la sua amata si trovi in una gabbia sospesa nel vuoto, non perderà tempo per darsi da fare.