Un posto al sole prosegue l'appuntamento quotidiano con i telespettatori di Rai 3 e, secondo le anticipazioni per la settimana dal 6 al 10 settembre, i riflettori saranno puntati ancora sull'aggressione di Susanna. Si scoprirà, infatti, che Renato ha mentito agli inquirenti e questo darà origine a sospetti e tensioni in famiglia. Ci saranno novità anche per Rossella che farà la conoscenza di Riccardo e tra i due ci sarà un bacio, mentre per Fabrizio lo spot si rivelerà controproducente. Infine, la presenza di Viviana ai cantieri rischierà di compromettere il rapporto già difficile tra Serena e Filippo.

Niko parla con Jimmy della situazione di Susanna: spoiler Un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 settembre annunciano che le condizioni di Susanna saranno sempre molto gravi e la ragazza lotterà per restare in vita. Le indagini per arrivare al responsabile dell'aggressione andranno avanti e alcuni elementi porteranno ad approfondire i rapporti tra la vittima e gli abitanti di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Renato confiderà a Niko di aver omesso agli inquirenti di aver incontrato Susanna la sera dell'aggressione e le cose per Poggi si metteranno male. Quando l'uomo andrà a raccontare alla polizia il motivo della sua omissione, le forze dell'ordine dubiteranno che Renato non abbia tralasciato altri elementi utili.

Intanto, i medici parleranno della situazione di Susanna e non escluderanno che la donna possa non farcela, facendo preoccupare molto Niko.

Rossella conoscerà un nuovo ragazzo: trame dal 6 al 10 settembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana fino al 10 settembre annunciano che il padre di Jimmy deciderà di parlare con il bambino di quello che è accaduto a Susanna.

Niko, infatti, si renderà conto che se la sua ex fidanzata dovesse morire, Jimmy potrebbe subire un brutto colpo non essendo preparato. Intanto per Rossella la situazione non sarà semplice: vedere Patrizio felice con Clara e sapere che la nuova fidanzata è stata accolta in famiglia le farà pensare di essere stata dimenticata da tutti.

Anche sul lavoro le cose non andranno meglio e la ragazza deciderà di accettare la proposta di Vittorio che le chiederà di uscire e staccare dalla routine. Rossella si lascerà andare e seguirà l'amico in un locale affollato dove incontrerà Riccardo e, complice qualche bicchiere di troppo, le darà un bacio. Quando la ragazza tornerà al lavoro in ospedale e Ornella le presenterà il medico che dovrà affiancare, Rossella sarà sorpresa di rivedere proprio il ragazzo che aveva baciato.

Serena confiderà a Marina i suoi sentimenti per Filippo

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, nelle puntate dal 6 al 10 settembre, Fabrizio avrà dei problemi con il nuovo spot. L'iniziativa, infatti, non sarà bene accolta dal pubblico del web e riceverà molte critiche: Marina non saprà come aiutare suo marito ad uscire da questa spiacevole situazione.

Filippo, invece, si sentirà sempre più a suo agio con Viviana che inizierà a lavorare ai cantieri aumentando la distanza tra il suo collega e Serena. Quest'ultima, sentendosi frustrata dalla situazione famigliare, si confiderà con Marina, parlandole dei sentimenti che prova per Filippo.