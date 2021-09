Cambiamento improvviso per le soap opera Una Vita, Love is in the air, Brave and Beautiful. Con l’arrivo della stagione autunnale, Mediaset ha reso noto che la nuova programmazione di Canale 5 si attiverà da lunedì 13 settembre. Vedremo il ritorno dei programmi più chiacchierati e gettonati della televisione italiana: Uomini e Donne di Maria De Filippi, Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, e tanti altri ancora. Molti si chiedono se il ritorno di questi show penalizzerà molto le soap opera targate Mediaset.

C’è da dire che solo una serie televisiva verrà cancellata dal palinsesto autunnale. Stiamo parlando di Brave and Beautiful. Di seguito, i motivi di questa decisione e i nuovi orari delle soap opera più seguite dal pubblico italiano.

Nuova programmazione Mediaset: i nuovi orari delle soap opera Una Vita

Parlando della soap opera Beautiful, non ci sarà nessun cambio orario per la famiglia Forrester e Spencer. Infatti, la serie statunitense creata dai fratelli Bell andrà in onda regolarmente subito dopo l’edizione del telegiornale delle 13, da lunedì a domenica. C’è da dire che è l’unica serie televisiva di Canale 5 che sarà trasmessa sette giorni su sette, al contrario di Una Vita, che dal 18 settembre non andrà più in onda al sabato.

Al suo posto verrà trasmessa la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Gli abitanti di Acacias, però, faranno compagnia ai suoi fedeli telespettatori anche la domenica, dalle ore 14:20 alle 15:30 circa. In sintesi, la soap pomeridiana Una Vita sarà trasmessa su Canale 5 da domenica a venerdì.

Love is in the air, cambio programmazione: episodi ridotti

Per la gioia degli amanti di Love is in the air, la serie televisiva turca non verrà cancellata dalla nuova programmazione autunnale di Mediaset. Subirà solo un leggero cambio di orario, visto che i nuovi episodi andranno in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, subito dopo Uomini e Donne, intorno alle 16:25.

Dal 20 settembre, però, la durata degli episodi inediti di Love is in the air si accorcerà a causa della striscia quotidiana di 10 minuti circa del Grande Fratello Vip. Questo significa che la serie televisiva turca perderà circa 25 minuti di messa in onda quotidiana. In sintesi, dal 20 settembre, Love is in the air andrà in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì, dalle 16:50 alle 17:35 circa.

Stop per la soap opera Brave and Beautiful: la decisione di Mediaset

Brutta notizia per gli appassionati della soap opera Brave and Beautiful. La programmazione della serie televisiva turca si è fermata venerdì 10 settembre, ma mancano ancora tantissimi episodi da vedere. Per tale motivo, gli amanti della serie turca di genere romance drama thriller si chiedono quando tornerà in onda: voci di corridoio dicono che la seconda metà degli episodi sarà trasmessa a dicembre, altri, invece, dicono che molto probabilmente la soap opera verrà inserita nella programmazione primavera/estate del 2022.

Al suo posto cosa verrà trasmesso? Stando a quanto riportato dalla nuova programmazione ufficiale di Mediaset, la soap opera le os, questo è il titolo originale della serie turca, verrà sostituita dalla nuova edizione di Uomini e Donne, sempre condotta da Maria De Filippi.