In Forbidden Fruit, la guerra tra Ender e Sahika entrerà in una nuova fase. Decisa a smascherare la sua rivale, Ender metterà le mani sul telefono segreto con cui Sahika comunica nell’ombra. Quella che sembrava una trappola studiata alla perfezione si trasforma in un clamoroso boomerang: con una mossa astuta ribalterà la situazione e lancerà un messaggio chiaro alla sua nemica: “Sono tornata”.

Ender cerca il telefono segreto di Sahika: la trappola della domestica

La domestica di Villa Argun farà il doppio gioco. Da una parte sarà la talpa di Ender all’interno della villa, dall’altra racconterà a Sahika tutto quello che le ordina di fare.

Ender sarà alla ricerca del telefono segreto che Sahika usa per parlare con l’uomo misterioso e ordinerà alla domestica di farglielo avere.

La ragazza non esiterà a raccontare a Sahika ciò che Ender sta combinando, così Sahika, dall’alto della sua “furbizia”, penserà di incastrare Ender dandole un telefono falso.

Sahika beffata da Ender: il telefono segreto sparisce da dietro il quadro

Ender attenderà la domestica in un taxi, davanti all’ingresso di villa Argun. Appena avrà il telefono tra le mani, ne guarderà il contenuto. Ci sarà qualche messaggio, dei selfie fatti in famiglia, nulla di scabroso. In questo modo, Sahika penserà di poter “tener buona” Ender almeno per un po’, ma non si renderà conto che la sua furbizia è insuperabile.

Infatti, quando Sahika resterà da sola nella sua camera da letto, andrà a prendere il famigerato telefono nascosto dietro un quadro, ma non lo troverà.

Ender incastra Sahika e recupera il telefono segreto

Dopo pochi secondi riceverà una chiamata proprio da quel telefono: a possederlo sarà Ender. Ma come è riuscita ad averlo tra le mani? Ender ha capito che la domestica l’avrebbe tradita, così ha ingaggiato un altro complice. Fingendosi corriere, ha portato dei fiori nella camera da letto di Sahika. Rovistando tra le sue cose, ha trovato il telefono e l’ha consegnato a Ender.

“Hai visto, Sahika? A quanto pare non sei l’unica intelligente” — dirà Ender con tono trionfante — “hai ripulito molto bene il telefono.

Non hai lasciato nessuna traccia. Ma ti sto alle calcagna. Questo era solo un piccolo avvertimento”. “Che Dio ti maledica, Ender”, avrà solo modo di dire Sahika, ma Ender le lancerà un ultimo avvertimento: “Ah, a proposito… visto che nessuno sa dell’esistenza di questo telefono, ti ricordo che non potrai parlare con nessuno di questo piccolo furto, chiaro?”.

Sahika chiuderà la chiamata agitata, mentre Ender, tra sé, dirà trionfante: “La leggenda è tornata”.