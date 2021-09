A Un posto al sole tutto è pronto per una nuova ed emozionante settimana che secondo le anticipazioni dal 13 al 17 settembre vedrà protagonista ancora le indagini sull'aggressione di Susanna, e Renato inizierà a pensare di rivolgersi a un bravo avvocato. Sarà dato ampio spazio anche a Fabrizio che inizierà ad assumere degli atteggiamenti aggressivi che gli si ritorceranno contro, mentre Filippo avrà ancora una grande confusione sentimentale. L'indecisione sarà una caratteristica anche di Silvia che continuerà a portare avanti la doppia vita, divisa tra il marito e l'amante, mentre Rossella sarà turbata dalla vicinanza di Riccardo, la sua nuova conoscenza.

Adele vieterà ai Poggi di fare visita a Susanna: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per le puntate dal 13 al 17 settembre annunciano che Renato sarà nei guai perché sarà l'unico indiziato per l'aggressione di Susanna. Il padre di Niko potrà contare sull'appoggio della sua famiglia, ma dovrà trovare al più presto un avvocato in grado di dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Adele inizierà a dubitare della sincerità di Poggi e vieterà a lui e alla sua famiglia di fare visita a sua figlia in ospedale. L'atteggiamento della madre di Susanna farà pensare a Giulia che dietro alla sua decisione, di cui si pentirà poco dopo, ci sia Manlio. Intanto, Filippo continuerà la terapia e confiderà alla psicologa di non riuscire ad avere un atteggiamento spontaneo con Serena, mentre Viviana sarà pronta per iniziare il suo lavoro a Tenerife.

A essere confusa sarà anche Silvia che confiderà ancora una volta le sue sensazioni per Giancarlo e Michele a Mariella.

Marina sarà sconvolta dal comportamento di Fabrizio: trame dal 13 al 17 settembre

Le trame di Un Posto al sole fino al 17 settembre rivelano che Fabrizio sarà molto preoccupato per le critiche ricevute sui social e questo lo spingerà a bere più del solito.

Marina proverà a stare vicino a suo marito, ma presto si renderà conto che l'uomo sta cercando sempre di più rifugio nell'alcol e ci sarà un episodio che peggiorerà la situazione. Rosato, infatti, sarà fermato da un giornalista per strada che lo provocherà con una domanda, mettendo a confronto la famiglia tradizionale dello spot con il grave reato di cui si è macchiato uccidendo suo padre.

Fabrizio non reggerà la provocazione e aggredirà fisicamente il giornalista e il suo cameramen e il video dell'aggressione sarà un altro motivo per attaccare l'imprenditore. Marina sarà sconvolta quando vedrà l'atteggiamento di suo marito attraverso il suo tablet. Infine, la nuova esperienza di Rossella con il lavoro in ospedale sarà messa a dura prova dalla vicinanza di Riccardo che la turberà.