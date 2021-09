L’intrigante soap opera di origini turche Brave and Beautiful di genere romance drama thriller e che a quanto pare saluterà il pubblico italiano dopo il ritorno delle due trasmissioni Uomini e Donne e Pomeriggio 5, per adesso prosegue la sua consueta messa in onda con un doppio appuntamento prima delle Serie TV Una vita e Love is in the air che slitterà di un’ora dalla prossima settimana.

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset l’8 settembre 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) avrà un piccolo incidente in auto con il marito Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug), poiché perderà il controllo scontrandosi con lo stesso quando si troverà in sella a un cavallo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, dell’8 settembre: Sühan insegue il marito Cesur

Nel corso del cinquantesimo e del cinquantunesimo episodio dello sceneggiato il cui titolo originale è Cesur ve Güzel, e che verranno trasmessi su Canale 5 mercoledì 8 settembre 2021, sembreranno tutti rinati durante l’assenza di Tahsin (Tamer Levent). A questo punto Cesur farà visita a Banu (Gözde Türkpençe) in prigione con l’obiettivo di riuscire a incontrare Riza (Yiğit Özşener), il testimone dell’omicidio del suo defunto padre Hasan (Ali Pinar). In seguito Sühan mentre si troverà alla fiera di primavera di Korludag inseguirà il marito, dopo aver notato i suoi strani movimenti: Cesur verrà pedinato dalla consorte quando si allontanerà e salirà a bordo della propria automobile.

A sorpresa e facendo rimanere incredula la donna che ha sposato, il coraggioso ragazzo si dirigerà nel luogo in cui in passato si è verificato il decesso di sua madre.

A raggiungere Cesur ci penserà Kemal (Fırat Altunmeşe) in sella a Carezza. Successivamente Cesur mentre si troverà a cavallo si sconterà con la macchina di Sühan, facendola uscire fuori strada.

Tahsin considerato innocente dalla figlia, Serhat bussa alla porta dei Korludag

A seguito del decesso di Fugen (Tilbe Saran) ci saranno nuovi litigi tra Cesur e Sühan: quest’ultima continuerà a essere sempre più sicura che suo padre sia innocente, mentre il coraggioso ragazzo sarà convinto che si tratti dell’assassino dei suoi cari.

Intanto il procuratore Serhat (Serdar Özer) busserà alla porta dei Korludag, per metterli al corrente di una svolta nelle indagini: in particolare verranno rinvenuti gli stessi fogli che Riza utilizza per scrivere le sue lettere minacciose con la calligrafia di Tahsin, che Sühan aveva fatto realizzare appositamente per il padre. Infine i telespettatori vedranno ai ferri corti anche Korhan (Erkan Avcı) e la sorella, visto che avranno una prima discussione.