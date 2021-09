Novità importanti caratterizzeranno le puntate di Love is in the air in programma dal 6 al 10 settembre su Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Alptekin desterà la preoccupazione dei familiari mentre Semiha inizierà a denigrare l'operato di Serkan Bolat all'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air dal 6 al 10 settembre

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 settembre su Canale 5 raccontano che l'azienda paesaggistica si ritirerà dalla gara d'appalto, tanto che Eda avrebbe intenzione di sostituirla con la Harok Costruction.

Purtroppo l'azienda in questione si scoprire avere dei guai con la giustizia. Balca, a questo punto, farà sparire la documentazione compromettente, mettendo in cattiva luce Eda all'Art Life.

Nel frattempo, Melek e Figen scopriranno che la nuova Pr si è recata a trovare Suzy per avere dei consigli su come conquistare Serkan. Ayfer, invece, si rifiuterà di collaborare con Aydan e lo chef Alexander in occasione di un evento benefico.

Infine Piril avrà delle perplessità sulla cerimonia tradizionale con tanti invitati, mentre Eda diventerà gelosa della vicinanza sorta tra Balca e Serkan.

Alptekin fa perdere le proprie tracce

Nelle puntate dal 6 al 10 settembre di Love is in the air, Eda perderà la scommessa, tanto che Serkan la inviterà a cena a Parigi.

Più tardi, la fioraia organizzerà il compleanno della zia sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio. In questo frangente, la giovane Yildiz e Serkan appariranno molto compici. Una sintonia che però sarà rovinata dall'arrivo improvviso di Semiha, la nonna della ragazza. L'arrivo dell'anziana desterà la rabbia di Eda, tanto che Serkan cercherà di farla ragionare.

Poi, i telespettatori scopriranno che Semiha ha acquistato il 45% delle azioni della holding da Efe, trasferitosi in Italia. Intanto, Serkan e Eda decideranno di passare l'ultimo del anno insieme, ma arriverà Balca a rovinare i loro piani.

Alptekin, invece, farà perdere le proprie tracce destando la preoccupazione generale. Poi l'uomo si rifarà vivo solo con la moglie, alla quale chiederà di firmare i documento del divorzio.

Semiha mette in discussione la bravura di Serkan

Semiha, intanto, capirà che sua nipote si è innamorata di Serkan. Per tale ragione, l'anziana stringerà un'alleanza con Balca per dividere la coppia per sempre.

Il giorno prima di Capodanno, Eda e Serkan si recheranno ad acquistare dei regali per i dipendenti dell'Art Life. Qui, la coppia troverà Semiha molto arrabbiata, dove metterà in discussione la bravura di Bolat, spacciando per autoritario e individualista. Affermazioni che desteranno le ire funeste della Yildiz, che si scaglierà contro la nonna.

Ma Semiha non abbasserà la testa tanto facilmente, proponendo alla nipote di diventare capo dell'azienda grazie al passaggio delle sue quote. Alla fine la donna minaccerà Eda di distruggere la carriera di Serkan, se continua a vederlo.