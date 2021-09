La nuova stagione di Un posto al sole è entrata nel vivo e, forse, mai come quest'anno ha riservato tantissime sorprese sin dall'inizio.

Gli spettatori hanno potuto già ammirare la nuovissima sigla e inoltre sono stati presentati quattro nuovi personaggi, tutti apparentemente legati alla storyline dell'aggressione a Susanna Picardi. In quest'ottica, risulta davvero interessante l'annuncio dell'attrice Marina Crialesi, la quale ha dichiarato che presto tornerà anche il personaggio di Beatrice Lucenti.

Un posto al sole: il ritorno dell'avvocatessa

In una recente intervista, l'attrice Marina Crialesi è tornata a parlare del suo ruolo all'interno di Upas, queste le sue parole: "Ho ripreso a lavorare su puntate che andranno prossimamente in onda, il personaggio di Beatrice Lucenti sta per tornare”.

Nella sua ultima apparizione, l'avvocatessa aveva difeso Filippo (Michelangelo Tommaso) nella sua causa di separazione. In quel caso l'allarme era rientrato, ma questo non esclude che l'uomo possa avere nuovamente bisogno del supporto della sua legale.

Non ci sono ancora indicazioni sulle trame future in cui sarà coinvolta l'avvocatessa. La donna potrebbe quindi tutelare nuovamente Sartori o, potrebbe magari entrare nella storyline di Susanna. Va ricordato infatti che la donna è stata una sua ex rivale in amore, ma prima di questo pure una collega oltre che amica.

Upas: tanti nuovi ingressi

Le puntate della nuova stagione sono iniziate lunedì 23 agosto e gli spettatori hanno potuto già contare quattro nuovi ingressi, tutti legati all'aggressione di Susanna.

In queste puntate sono stati infatti presentati il rider Mattia Savelli (Andrea Pacelli), il giovane testimone Massimo Scotto (Raul Macciocchi), l'infermiere Mauro Buonocore (Giampiero Mancini) e l'ispettrice Marta Anselmi (Carmen Annibale). A questi va aggiunto il fugace ritorno di Alice (Fabiola Balestriere) e quello ben più incisivo nelle trame di Adele (Susanna Picardi).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pare infatti che ci sarà molto spazio per quest'ultima e le ultime puntate hanno suggerito che il suo rapporto con l'infermiere potrebbe essere al centro della narrazione.

Torna Nunzio Cammarota

Le novità non finiscono qui, presto infatti verrà presentato agli spettatori il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati). Questo nuovo personaggio avrà un incontro con Rossella ricco di imprevisti.

Per chiudere va aggiunto che è stato annunciato anche il ritorno della nuova versione di Nunzio Cammarota che avrà sempre il volto dell'attore Vladimir Randazzo. Ancora però non sono stati rilasciati dettagli in merito alle trame che dovrebbero vederlo protagonista.