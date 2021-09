Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, trasmesse su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV raccontano che Cesur Alemdaroglu riuscirà a smascherare Riza Soyozlu, dopo avergli teso una trappola grazie a un finto ricattatore.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza torna in libertà

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate che verranno trasmesse in Italia, annunciano che Cesur scoprirà le macchinazioni di Riza.

Tutto avrà inizio quando Adalet si costituirà per gli omicidi di Hasan e del direttore dell'orfanotrofio.

Il fratello, a questo punto, uscirà dal carcere e siglerà una segreta alleanza con Salih. Successivamente l'uomo prenderà alloggio a casa di Cesur, dopo aver finto di salvargli la vita. Tuttavia Rifat consiglierà ad Alemdaroglu di non fidarsi di lui, visto che non crede nella "redenzione" dell'ex detenuto. Per questo motivo si alleeranno per scoprire i secondi fini di Riza.

La trappola di Cesur per il fratello di Adalet

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, Cesur farà recapitare a Riza una lettera, ma che in realtà è indirizzata a lui.

Il fratello di Adalet leggerà il contenuto della missiva, scoprendo che un ex collaboratore di Alemdaroglu lo minaccia di raccontare tutto il suo scomodo passato, se non riceverà una cospicua somma di denaro in cambio.

Riza, a questo punto, si metterà sulle tracce del presunto ricattatore, riuscendo a entrare in possesso di un fascicolo compromettente su Cesur, che poi consegnerà nelle mani di quest'ultimo.

In questo modo Riza sembrerà prendere le difese di Alemdaroglu, ma un suo passo falso farà rivalutare le sue intenzioni,

Alemdaroglu caccia di casa Riza dopo averlo smascherato

Riza si metterà in contatto nuovamente con il presunto ricattatore, dove lo convincerà a dire Cesur di essere in possesso di una coppia di quei documenti "compromettenti" e a dargli in cambio del denaro.

Stringendo questo patto con l'ex collaboratore di Alemdaroglu, Riza vorrà dividersi la somma di denaro derivata dal ricatto.

Non tutto andrà come previsto e infatti arriverà il colpo di scena: l'ex marito di Suhan riuscirà a smascherare Riza, capendo che l'uomo l'ha sempre preso in giro dal primo istante, visto che quel ricattatore è in realtà un suo complice.

Cesur, a questo punto, lo caccerà di casa.

Ovviamente l'ex detenuto non prenderà bene la decisione dell'uomo, tanto da meditare una vendetta contro di lui. Senza un posto dove stare, giurerà a Cesur che si pentirà di quello che gli ha fatto.