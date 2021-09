Esplode la polemica sul Grande Fratello Vip 6, prima ancora che il reality show debutti in prime time su Canale 5. In queste ore, su Mediaset Play, è andata in onda (per sbaglio) la diretta dalla casa di Cinecittà con la quale sono state spoilerate le novità riguardanti l'abitazione di questa sesta edizione. Tra i vari dettagli, non è passata inosservata la presenza del quadro che raffigura il bacio di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, il quale ha scatenato la rabbia dei fan della coppia dei "Prelemi".

Le prime immagini della casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante il pomeriggio è stata trasmessa per errore la diretta dalla casa più spiata d'Italia: le prime immagini quindi sono finite in rete e stanno già spopolando sui social.

Quest'anno sarà presente anche un angolo denominato "Love Boat", così come ha svelato lo stesso Alfonso Signorini e all'interno di questa nuova area della casa, è presente anche un quadro gigante che raffigura la coppia (mai nata) composta da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, protagonisti della scorsa edizione.

Pretelli, in un primo momento, perse la testa per la showgirl calabrese, ipotizzando addirittura che potesse nascere qualcosa di serio tra di loro.

Il quadro del bacio tra Gregoraci e Pretelli nella nuova casa del GF Vip 6

Gregoraci, però, non si è mai spinta oltre e alla fine i due scelsero di intraprendere due strade differenti, al punto che Pierpaolo perse la testa per la bella Giulia Salemi, con la quale ancora oggi sta vivendo una vera e propria favola d'amore.

Ebbene, la presenza del quadro raffigurante il bacio che Elisabetta e Pierpaolo si scambiarono durante una prova ricompensa, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ha scatenato un vespaio di polemiche social tra i fan della coppia composta da Giulia e Pierpaolo.

In tantissimi hanno puntato il dito contro la scelta della produzione, ritenendo che sia una profonda mancanza di rispetto nei confronti dei Prelemi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Questa è una grave mancanza di rispetto, mi viene da vomitare", ha scritto un fan bocciando categoricamente la scelta degli autori di tenere in casa il quadro del bacio tra Gregoraci e Pretelli.

I fan della coppia Giulia-Pierpaolo furiosi contro il GF Vip 6

"È una mancanza di rispetto sia per Giulia che per Pierpaolo ma anche per Elisabetta", ha sentenziato un altro utente social.

"Zero rispetto per lui e zero rispetto per la sua relazione, costruita col tempo, fatta di amore, complicità e rispetto", scrive ancora un altro fan che difende la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo.

"Una vera e propria vergogna", scrive ancora un altro fan che su Twitter ha tirato in ballo anche Giulia Salemi, chiedendole come reagirà di fronte a questa "umiliazione".