Chiara Ferragni e Fedez restano certamente una delle coppie più seguite sui social. I Ferragnez sono abituati a condividere online momenti felici delle loro giornate ma, durante le vacanze appena concluse, non sono mancati attimi di tensione tra il rapper e l'imprenditrice. Alfonso Signorini ha cercato di far luce sull'accaduto.

Scintille in barca tra Fedez e Chiara Ferragni

È raro vedere i due influencer scontrarsi in tale maniera. Forse è proprio per questo che le fotografie pubblicate su Chi hanno destato così tanta incredulità. Fedez non nasconde la sua rabbia nei confronti della moglie, alzando i toni più di una volta.

La tensione è ben percepibile, al punto che chiara ferragni non riesce più a trattenere le lacrime.

C'è però un gesto in particolare che desta curiosità. Secondo quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini: nel corso della lite, il rapper ha in più occasioni mostrato il cellulare alla moglie, facendo anche qualche telefonata. In tale circostanza, l'imprenditrice ha ripetutamente cercato di intervenire come se volesse spiegare qualcosa o giustificarsi in merito alle accuse rivolte a lei dal marito. Uno scontro che ha certamente lasciato il segno e i milioni di follower che seguono entrambi su Instagram già si chiedono quali ripercussioni possano esserci in seguito all'episodio.

Momento complicato per i Ferragnez

La quiete dopo la tempesta non deve trarre in inganno, almeno per il momento. Riporta il magazine che pur essendo terminate le accese discussioni, il malumore ha continuato a caratterizzare le giornate di Fedez e della Ferragni. Pare infatti che lui abbia scelto di isolarsi fino al termine delle vacanze.

Sembra addirittura che l'imprenditrice digitale abbia partecipato a una cena senza che ci fosse il marito ad accompagnarla.

Le voci in merito ad un'ipotetica crisi non hanno tardato ad arrivare e tutte le principali riviste di Gossip hanno puntato i riflettori su quanto appena descritto. Prevedibile che questo accadesse, trattandosi con ogni probabilità della prima vera lite che vede coinvolti i due pubblicamente.

Tuttavia, ci si augura che si tratti di un'incomprensione passeggera, soprattutto considerando che proprio il 1° settembre ricorra il loro terzo anniversario di matrimonio.

Da un certo punto di vista, la litigata dei Ferragnez ha conferito loro una maggiore 'umanità' rispetto all'immagine patinata e sempre sorridente che i fan sono abituati ad avere della coppia. C'è chi è pronto a scommettere che torneranno presto le spensierate e divertenti Storie di Instagram nelle quali si vedranno Chiara Ferragni e Fedez scherzare tra di loro e giocare assieme ai figli Leone e Vittoria.