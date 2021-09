Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da sabato 4 a venerdì 10 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, all'Art Life ci saranno nuovi problemi, in quanto l'azienda di paesaggistica che collabora con la holding improvvisamente ha deciso di ritirarsi dalla gara d'appalto. Proprio per questo motivo, Eda proporrà ai soci della holding una nuova società, il cui nome è Harok Construction. Quest'ultima però non convincerà gli azionisti della Art Life, in quanto il progetto non avrebbe delle basi solide dal punto di vista finanziario.

Eda proporrà la Harok Construction ai soci dell'Art Life dopo il ritiro dell'altra società

Nelle puntate in onda da sabato 4 fino a venerdì 10 settembre l'azienda di paesaggistica che collabora con l'Art Life deciderà di ritirarsi dalla gara d'appalto e per questo motivo Eda cercherà di trovare una soluzione al problema.

Entrando nello specifico della vicenda, la ragazza ha in mente una nuova società, la Harok Construction. Però quando proporrà di sostituire l'azienda che si è ritirata dalla gara con questa nuova società, si scontrerà con il parere contrario degli altri soci dell'Art Life a causa dell'instabilità solidità finanziaria della Harok Construction.

Eda organizzerà una festa a sorpresa per Ayfer

Nel frattempo, il compleanno di Ayfer rappresenterà l'occasione per organizzare una festa a sorpresa. In particolare, Eda pianificherà per la zia una giornata di pattinaggio sul ghiaccio in compagnia di tutti i loro amici. I protagonisti però, oltre al compleanno di Ayfer saranno impegnati per organizzare l'ultimo dell'anno che sarà sempre più vicino.

Infatti, Serkan farà di tutto per poter trascorrere l'ultimo giorno dell'anno in compagnia di Eda, anche se la nuova arrivata Balca proverà a separarli.

Semiha nuova socia alla Art Life

Intanto la nonna di Eda acquisterà da Efe il 45% delle sue azioni e diverrà socia a tutti gli effetti di Art Life. In particolare, Semiha deciderà di stilare una relazione sulla gestione dell'azienda e da questa emergerà che spesso e volentieri Serkan ha un aspetto molto autoritario e individualista.

Dunque questa relazione di Semiha metterà in discussione l'operato di Serkan e ciò non farà altro che far andare su tutte le furie Eda, la quale deciderà di affronterà sua nonna.

Non rimane che attendere la messa in onda dei nuovi appuntamenti con Love is in the air per scoprire se Eda riuscirà a riaccreditare l'immagine di Serkan agli occhi di Semiha.