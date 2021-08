Chiara Ferragni e Fedez continuano a essere la coppia più discussa e chiacchierata del momento. I due sono costantemente al centro dell'attenzione mediatica e, in queste ore, se ne sta parlando per l'addio della storica tata Rosalba, la quale nei giorni scorsi è stata celebrata dalla coppia con tanto di post Instagram. Dopo aver cresciuto Leone e la piccola Vittoria, la tata lascerà casa Ferragnez. Intanto emerge quello che sarebbe il guadagno della donna percepito mensilmente durante gli anni trascorsi a casa di Fedez e Chiara.

Tata Rosalba lascia la casa di Chiara Ferragni e Fedez

Nel dettaglio, qualche giorno fa sui social Chiara Ferragni ha pubblicato degli scatti in cui appariva al fianco di suo marito, dei loro bambini e della tata Rosalba.

L'influencer da oltre 24 milioni di followers su Instagram ha voluto ringraziare la donna che è sempre stata al loro fianco nel corso di questi anni, diventando una validissima alleata per la crescita dei loro due bambini.

Tata Rosalba, infatti, è stata celebrata con una torta e tra i vari commenti c'era anche quello di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, la quale scrisse un "ci mancherai tantissimo", che sembrava confermare proprio il fatto che la tata avesse "esaurito" la sua missione in casa Ferragnez e fosse pronta a nuove esperienze lavorative.

Quanto guadagna la tata dei figli di Ferragni e Fedez: ecco la cifra

Ma quanto guadagna la tata dei figli di Chiara e Fedez? È questa la domanda che si sono posti i tantissimi fan della coppia più seguita sui social e, a fare un po' di chiarezza, ci ha pensato Fanpage, che in queste ore ha svelato le cifre che avrebbe percepito tata Rosalba durante la sua esperienza lavorativa in casa Ferragnez.

"Rosalba potrebbe aver guadagnato oltre 4 mila euro al mese nel corso degli ultimi 3 anni", scrive il sito provando così a fare un po' i "conti in tasca" alla tata diventata famosa sul web e sui social. Ovviamente su tali cifre al momento non si sono ancora esposti i due diretti interessati né tantomeno la tata stessa.

Prosegue l'estate di vacanza e relax per Fedez, Ferragni e i loro due bambini

Fedez e la sua compagna, invece, continuano a essere super attivi sul fronte social. In queste settimane, i due stanno rendendo partecipi i numerosissimi followers dei loro spostamenti in giro per l'Italia, durante questo periodo di vacanze estive.

La coppia, fino ad oggi, è stata in Sicilia ma anche in Puglia, come testimoniato dagli scatti e dalle stories che condividono sui loro account Instagram, dove complessivamente arrivano a sfiorare la soglia dei 40 milioni di persone raggiunte. In tutti gli spostamenti, al loro fianco, sono presenti sempre Leo e la piccola "lady Vittoria".