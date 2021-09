Domenica 26 settembre tornano in video su Rai 1 Mara Venier e Francesca Fialdini con una nuova puntata di Domenica In e di Da Noi a Ruota Libera. Le due conduttrici di Rai1 intratterranno i telespettatori con tanti ospiti in studio.

Domenica In, chi sono gli ospiti di Mara Venier

L'appuntamento con la Domenica In di Mara Venier è per il 26 settembre alle ore 14, subito dopo il Tg1. La seconda puntata del programma del giorno festivo della tv di Stato è come sempre ricca di ospiti e sorprese.

Nella prima parte del programma si parlerà della pandemia da Coronavirus.

Stavolta la conduttrice e i suoi esperti in studio ed in collegamento tratteranno un tema molto sentito in questi giorni, cioè quello del Covid e i bambini. A rispondere alle tante domande sul tema ci saranno il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, e il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma. In aggiunta ai due esperti anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Tra i personaggi invitati a raccontare la loro esperienza sul tema ci saranno anche Serena Autieri ed Elisabetta Gregoraci.

Per il consueto spazio musicale di Domenica In, Mara Venier ospiterà Orietta Berti. La cantante, reduce dal successo del brano 'Mille' in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, parlerà del suo momento particolarmente felice della sua carriera artistica.

L'interprete emiliana si esibirà anche con il brano 'Quando ti sei innamorato', con cui ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2021.

Tra gli ospiti ci saranno anche i Gemelli di Guidonia, reduci dalla vittoria delle prime puntate di Tale e Quale show.

Le sorprese di Domenica In del 26 settembre non finiscono qui.

Mara Venier ospiterà negli studi Fabrizio Frizzi di Roma anche l'attore Teo Teocoli, che proporrà il personaggio di fantasia Abelardo Norchis.

A seguire Margherita Buy presenterà il film di Nanni Moretti 'Tre Piani', di cui è protagonista insieme a Riccardo Scamarcio. Di nuovo spazio alla musica con alcune esibizioni di Noemi, che proporrà ai telespettatori di Rai 1 alcuni suoi grandi successi come Briciole e Makumba.

Tra gli altri ospiti di Domenica In del 26 settembre di Rai 1 c'è anche Marco Masini, che festeggerà a giorni con un grande evento all'Arena di Verona i propri 30 anni di carriera.

Da Noi a Ruota Libera, gli ospiti di Francesca Fialdini

Il pomeriggio festivo di Rai1 prosegue alle ore 17:20 con "Da noi a ruota libera" e le interviste di Francesca Fialdini, che tra i suoi ospiti avrà Flavio Insinna, Asia Argento, Massimiliano Gallo e l'attrice Tosca D'Aquino.

Il programma è alla sua terza stagione e, come ogni anno, racconta la vita di chi ha vissuto con coraggio e fino in fondo, arricchendosi sempre di nuovi stimoli e nuovi elementi.