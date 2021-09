Il 13 settembre si accenderanno i riflettori sul Grande Fratello Vip 6. Secondo i rumors, dovrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia anche Tommaso Eletti e una delle Principesse d'Etiopia. Per questo motivo, su Instagram, Deianira Marzano si è domandata quale significato abbia lo scatto pubblicato dall'ex protagonista di Temptation Island con Clarissa Hailé.

Lo scatto di Tommaso

Tommaso Eletti, dopo la partecipazione a Temptation Island, potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il giovane romano era finito al centro delle polemiche per la gelosia mostrata nei confronti dell'ex fidanzata Valentina.

Nelle scorse ore, l'ipotetico coinquilino della casa più spiata d'Italia ha pubblicato uno scatto in compagnia di una delle tre Principesse d'Etiopia. Tommaso si è mostrato abbracciato a Clarissa Hailé Selassié. Al momento, non è chiaro perché i due si siano incontrati. Tuttavia, lo scatto non è passato inosservato a Deianira Marzano.

La blogger campana, dopo avere condiviso lo scatto in una sua stories di Instagram, si è domandata: "Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa del GF Vip 6".

Chi sono Eletti e Clarissa?

Tommaso Eletti si è fatto conoscere a Temptation Island con la fidanzata dell'epoca, Valentina Nulli Augusti. I due erano subito finiti al centro della polemica per la grande differenza d'età: tra i due c'erano 20 anni di differenza.

Ma non solo, Tommaso ha dimostrato di essere affetto da una gelosia patologica. Nonostante l'eccessiva gelosia, Eletti si era avvicinato in modo pericoloso ad una delle single: c'è mancato poco che Tommaso non tradisse Valentina con Giulia.

Per quanto riguarda le sorelle etiopi Lucrezia e Clarissa, sono già conosciute sul piccolo schermo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Jessica, invece, ha partecipato alla seconda edizione del reality show Riccanza, trasmesso su Mtv.

Il presunto cast del reality show

Tra i concorrenti della sesta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, sono stati ufficializzati i nomi di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Nel cast potrebbe esserci anche Raffaella Fico, Soleil Sorge.

I rumors ipotizzano anche la presenza di Miriana Trevisan o Manila Nazzaro.

Per quanto riguarda gli opinionisti, ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il duo andrà a sostituire Pupo e Antonella Elia: il primo ha deciso di rinunciare al suo ruolo per riprendere i concerti, mentre la seconda sarebbe stata allontanata da Mediaset dopo gli scontri piuttosto forti avuti con Elisabetta Gregoraci e Samanta de Grenet. Alfonso Signorini, invece, condurrà il reality show di Canale 5 per la terza volta consecutiva.