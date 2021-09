Continua inesorabile l'appuntamento settimanale con gli episodi di "Una vita" (titolo originale "Acacias 38"), la telenovela spagnola con protagonisti gli attori Marc Parejo, Aroa Rodriguez, David Venancio Muro e Clara Garrido. Le anticipazioni inerenti le puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 settembre mettono in luce tante novità e colpi di scena, pronti ad intrattenere i fan della soap opera. Fra questi, l'annuncio di Cinta riguardo la sua gravidanza, le continue tensioni fra Felipe e Genoveva e il processo di quest'ultima per l'omicidio di Sampaia.

"Una Vita" va in onda su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle ore 14:10.

Ad Acacias circola la notizia della gravidanza di Cinta

La famiglia Dominguez e l'intero palazzo Acacias vengono a sapere che Cinta aspetta un bambino e sono immensamente felici a tal punto da organizzare una festa. A Felipe viene notificata l'ennesima lettera falsa contenente la firma di Marcia, ragion per cui discute violentemente con la dark lady. L’uomo ne parla con Liberto e Ramon e, nel momento in cui sta per fargli vedere le lettere, nota che queste ultime sono sparite.

Successivamente l'avvocato apprende una brutta notizia da un'altra lettera notificatagli. Camino è al settimo cielo per aver ricevuto la lettera inviatale da Maite; poiché Felicia crede che a rendere felice la ragazza sia Anabel, fa notare a Camino che è sposata e che per tale motivo non può vederla in maniera assidua.

Pasamar risponde alla lettera della pittrice, ma viene scoperta da Ildefonso.

Laura scompare misteriosamente

Felicia desidera che Camino e Ildelfonso abbiano un bambino, ma ciò fa infastidire parecchio il ragazzo. Alvarez Hermoso ritrova le lettere false di Sampaio precedentemente sparite e decide di eliminarle, bruciandole; Genoveva lo denuncia per abbandono del tetto coniugale al fine di rovinare la reputazione professionale dell'uomo, dopodiché fa di tutto per distruggerlo anche psicologicamente.

Intanto Felipe apprende dal commissario Mendez che presto inizierà il processo della dark lady, la quale è accusata dell'omicidio di Marcia. Nel frattempo, però, Laura, la cui testimonianza è importante per incastrare Genoveva, scompare misteriosamente. Felipe chiede scusa a Genoveva e le rivela di volerla difendere; subito dopo, la donna telefona a Laura, in quanto entrambe sono d’accordo.

Felipe vuole andare via da Acacias

Mendez dice ad Alvarez Hermoso di avere trovato un fascicolo dimostrante il fatto che Laura era coinvolta nell’omicidio di suo padre. Intanto, Bellita, sebbene invano, fa di tutto per convincere Felicia ad aiutarla a costringere Emilio e Cinta ad abbandonare la tournée.

Felipe non vede l'ora di lasciare Acacias per andare a vivere nel seminterrato trovatogli da Liberto, il quale, nel frattempo fa a Marcos la proposta di prendere in affitto l’appartamento di Alvarez Hermoso.