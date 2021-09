Quello che era stato raccontato come un fugace flirt, potrebbe essersi rivelato qualcosa di più. Chiacchierando con Raffaella Fico nella casa del GF Vip, Gianmaria ha ammesso di aver provato amore per Soleil. I due si sono frequentati per un lungo periodo tra alti e bassi, finché lei non ha chiuso il rapporto e lui si è consolato tra le braccia dell'attuale compagna Greta. Sorge, però, in confessionale ha chiarito che non ci sono possibilità di ritorno di fiamma con Antinolfi.

Il ricordo del flirt prima del GF Vip

Gianmaria e Soleil si conoscono da tempo e qualche giorno fa si sono ritrovati nella casa del GF Vip.

Quando Signorini ha chiesto spiegazioni sul tipo di rapporto che hanno avuto, entrambi i concorrenti hanno parlato di un breve flirt terminato per incomprensioni caratteriali.

Nelle ultime ore, però, Antinolfi si è lasciato andare a confidenze inaspettate su questo argomento, arrivando ad ammettere il tipo di sentimento che ha provato per Sorge fino a poche settimane fa.

Dialogando con Raffaella tra le mura di Cinecittà, l'imprenditore ha detto: "Io sono stato innamorato di Sole. Prima eravamo sc... e poi la cosa è diventata importante. Nella sostanza era una relazione, nella forma no".

Il napoletano ha fatto sapere che l'influencer avrebbe sempre preso le distanze da una storia d'amore vera e propria con lui, perché non era pronta a compiere un passo del genere in quel periodo della sua vita.

La nuova storia prima di entrare al GF Vip

La frequentazione con Soleil, dunque, sarebbe finita poco tempo fa, tant'è che Gianmaria ha raccontato che anche quando ha incontrato la sua attuale compagna provava ancora un sentimento per l'influencer.

"Io lo dicevo a Greta che ero innamorato di Sole. Uscivo da quella storia da dieci giorni, quindi non ero libero sentimentalmente, anzi ero molto innamorato".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

ha ammesso il concorrente del GF Vip davanti a Raffaella Fico.

Le versioni che hanno dato i due su questo rapporto, dunque, sono un po' diverse: Antinolfi parla di una storia d'amore a tutti gli effetti che non è stata resa pubblica per volere di Sorge, quest'ultima banalizza il tutto ricordando col sorriso un flirt poco importante.

Da un mese e mezzo, inoltre, l'imprenditore è legato a un'altra persona, quella con la quale sta provando a dimenticare Soleil dopo un tormentato e segreto tira e molla che secondo i giornalisti sarebbe durato almeno nove mesi.

La versione dell'influencer del GF Vip 6

Nel corso del daytime del GF Vip che è andato in onda il 15 settembre su Canale 5, si è parlato anche dell'amicizia speciale tra Soleil e Gianmaria. Se il ragazzo ha ribadito il bene che vuole alla compagna d'avventura, quest'ultima è stata piuttosto drastica quando ha chiarito che non ci sono possibilità per un ritorno di fiamma.

Nel commentare la scelta di Antinolfi di dormire nel suo stesso letto (quello che può ospitare fino a quattro persone), Sorge ha chiarito che il passato resta tale e che l'imprenditore non dovrebbe nutrire nessuna speranza per un riavvicinamento che non ci sarà.

Insomma, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha le idee chiare in quanto esclude categoricamente che tra lei e Gianmaria potrebbe riaccendersi la passione proprio tra le mura di Cinecittà che stanno ospitando entrambi da un paio di giorni.

Attualmente, dunque, Soleil non è interessata a nessun compagno di reality, ma i fan già stanno fantasticando sulle coppie che potrebbero formarsi nel prossimo futuro. Un vippone col quale l'italo-americana si sarebbe scambiata sguardi di complicità, è Manuel Bortuzzo: sul web, infatti, è già partita una "ship" che li riguarda.