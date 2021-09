Le nuove puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 settembre saranno incentrate su Steffy e sulla sua dipendenza dagli antidolorifici. La giovane verrà messa in guardia da Finn, al quale chiederà un'altra prescrizione. Mentre tra Finn e Steffy il rapporto si farà sempre più intimo, Eric spronerà Brooke a tornare da Ridge, il quale però non ne vorrà sapere, convinto che Logan sia innamorata di Bill.

Steffy si scaglia contro Hope nelle prossime puntate di Beautiful

Le nuove anticipazioni di Beautiful partiranno da lunedì 20 settembre. A causa di un cambio di palinsesto dell'ultima ora, la soap tv americana sia domenica 19 che domenica 26 settembre non andrà in onda, per lasciare spazio ad Amici di maria De Filippi.

Pertanto, i fan di Beautiful per le prossime due settimane, dovranno fare a meno dell'appuntamento domenicale. Stante questa precisazione, nel corso della prossima settimana, le vicende ruoteranno ancora intorno a Steffy Forrester. La giovane faticherà a riprendersi dopo l'incidente e continuerà a soffrire di allucinanti dolori, che non le permetteranno di occuparsi come vorrebbe di Kelly. Hope sarà preoccupata per la sorellastra, ma quest'ultima non la vorrà nemmeno ascoltare, arrivando ad aggredirla verbalmente. Sarà il tempestivo arrivo di Finn ad interrompere il litigio.

Steffy chiede a Finn ancora antidolorifici, lui teme una eventuale dipendenza

Anche Liam si mostrerà assai preoccupato per Steffy, mentre il dottor Finnegan metetrà in guardia la giovane Forrester su una possibile dipendenza dagli antidolorifici.

Il giovane medico cercherà di far capire a Steffy che il suo non è solo un problema fisico ma anche psicologico. Steffy però, nonostante le parole di Finn, gli chiederà un'altra prescrizione per gli antidolorifici. Il dolore per lei sarà ancora insopportabile, ma Finn avrà il timore fondato che la ragazza possa sviluppare una dipendenza pericolosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due ne parleranno apertamente e Steffy comincerà a confidarsi con lui raccontandogli un po' di lei e della sua storia.

Ridge decide di non tornare con Brooke, Bill furioso con Quinn

Mentre Steffy e Finn sembreranno essere più vicini, Shauna sarà in preda ai sensi di colpa per aver costretto con l'inganno Ridge a sposarla. Katie invece, incontrerà Ridge al quale dirà di essere convinta che Brooke ami solo lui e non Bill.

Quest'ultimo intanto, si renderà conto di essere stato manovrato dalla perfida Quinn e non esiterà a dire alla donna che d'ora in avanti non si farà più coinvolgere nei suoi giochetti. Eric invece, inviterà Brooke a lottare per riavere Ridge. Logan a questo punto, seguirà il suo consiglio e pregherà Ridge di tornare con lei. Lo stilista però, deciderà di troncare definitivamente con Brooke.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.