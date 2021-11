È polemica tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al Gf vip e l'occasione dell'ultimo scontro tra i due è stata la scorsa puntata del reality dii venerdì 19 novembre.

La lite nasce quando il conduttore Alfonso Signorini incalza Gianmaria sul trascorso amoroso avuto con Belen Rodriguez, chiedendogli come abbia sedotto l'argentina. A ribattere però è Soleil, anch'essa ex di Gianmaria, la quale lo attacca tacciandolo di ostentare una ricchezza materiale che in realtà non gli appartiene.

Un affondo, sul piano personale ed economico, che alcuni telespettatori contestano sul web, ritenendolo dettato dalla superficialità della modella.

Sulla scia delle contestazioni, un utente ha pure chiesto a Belen di rispondere all'affondo su Gianmaria, ma l'argentina ha deciso di non entrare nel merito e di "volare alto" sulla questione.

Gf vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ai ferri corti

La 20^ puntata del Gf Vip 6 ha visto andare in scena una discussione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

A dare vita allo scontro è Alfonso Signorini, che chiede a Gianmaria di rispondere ad una curiosità di molti: "Come ha fatto Belen Rodriguez a cadere nella rete di Gianmaria?" L'imprenditore campano mantiene il riserbo, invitando il conduttore tv a porgere il quesito alla diretta interessata. Ma a fornire una risposta immediata è l'altra ex dell'uomo, nonché coinquilina vip nella Casa, Soleil Sorge, con un affondo inaspettato ai danni del campano.

Immedesimandosi in Belen, Soleil sostiene che l'ex si sia rivelato nella loro conoscenza un ipocrita, fingendosi ricco all'apparenza. "Secondo me è stato quello ad allontanarmi da lui. Quando ho visto che voleva comprarmi cose, poi tutte in outlet. Lui si vanta 'riempio le donne piene di regali'. Non fare il figo con quello che non sei, si finge Briatore ed invece è lavoratore".

Antinolfi rispedisce le accuse della donna, dichiarando di aver lavorato e di essere stato generoso con la modella ai tempi della loro lovestory, senza fornire dettagli sul loro trascorso.

Il web insorge contro Soleil Sorge

Il botta e risposta tra i due ex nella Casa, intanto, sta scatenando tra le contestazioni social più disparate nel web, in particolare sul conto di Soleil Sorge.

Quest'ultime, visibili anche sul profilo Instagram del Grande Fratello, tacciano la modella di essere superficiale e materialista.

"Ma cos'è stasera? La fiera della superficialità?"; "Soleil di una bassezza incredibile, squallida", si legge tra i commenti. E ancora: "Soleil, però, ti faceva comodo quando ti portava in giro" o anche "Che pochezza, mamma mia".

Belen Rodriguez chiamata a intervenire

Tra le contestazioni e le polemiche emerse nelle ore successive sul web, emergono anche delle critiche al conduttore Alfonso Signorini. "Vergognati Alfonso, odi il bullismo e sei il primo che crea queste situazioni! Vergogna!", scrive un utente.

E c'è anche chi chiede, poi, a Belen Rodriguez, via Instagram, di intervenire rispetto all'attacco di Soleil all'ex Gianmaria: "Scusa Belen, puoi asfaltare la carog*a Soleil?”. Dal suo canto la showgirl però si tiene a distanza debita dalla querelle esplosa al Gf vip. “Sinceramente non so cosa sia successo”, replica infatti all'utente.