I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, questa sera, l'attenzione è finita su Katia Ricciarelli. La cantante è stata vittima di una caduta che si è verificata in giardino: immediata la reazione degli altri concorrenti che si trovavano lì in quel momento, i quali sono subito accorsi in aiuto di Katia. La reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo, però, non si è fatta attendere e non ha perso occasione per sbottare.

Incidente nella casa del Grande Fratello Vip 6 per Katia Ricciarelli

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli si trovava nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 6, quando ad un certo punto ha scelto di sedersi su una delle sedie che erano presenti.

Qualcosa, però, è andato storto dato che pochi secondi dopo, Katia si è ritrovata per terra. La cantante, infatti, si è ritrovata vittima di una caduta e faceva fatica a rialzarsi completamente da sola.

Immediato l'arrivo dei concorrenti che in quel momento, trovandosi in giardino, hanno avuto modo di assistere a tale scena e sono corsi in soccorso della Ricciarelli, per permetterle di risollevarsi da terra.

La caduta di Katia Ricciarelli: la cantante sbotta dopo l'incidente

"Ma chi è sto str... che ha messo questa sedia?", ha subito sbottato Katia dopo la caduta che l'ha vista protagonista all'interno della casa più spiata d'Italia.

Insomma la cantante non l'ha presa per niente bene e molto probabilmente questo incidente è dovuto ad una sedia posizionata male (da qualcun altro), che ha causato così la caduta della Ricciarelli, la quale per fortuna non si è fatta male.

In attesa di scoprire se verrà "fatta chiarezza" su quanto è successo in queste ore a Katia e se la cantante riuscirà a scoprire chi ha manomesso la sedia in giardino, causando la sua caduta, cresce l'attesa per la prossima puntata del GF Vip 6, in programma venerdì 24 settembre in prima serata su Canale 5.

Ascolti in netto calo per la sesta edizione del Grande Fratello Vip

La quarta puntata di questa sesta edizione sarà quella incentrata sulla prima eliminazione definitiva di quest'anno, ma ci sarà spazio anche per le nuove nomination, che sanciranno i nomi di coloro che andranno al televoto nella prossima puntata di lunedì sera.

Intanto, a distanza di una settimana dalla messa in onda delle prime tre puntate, il bilancio di questo GF Vip 6, dal punto di vista degli ascolti, non è dei migliori.

Il programma si è stabilizzato su una media di circa 2,5 milioni di spettatori a puntata, con uno share che non va oltre il 16%. Il peggior risultato è quello di venerdì scorso, quando il reality show condotto da Signorini, ha totalizzato appena 2 milioni di spettatori con il 14% di share.