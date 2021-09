La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo: i concorrenti stanno cominciando a conoscersi e a costruire dei legami, alcuni solidi e altri meno. Le sorelle Hailé Selassié, per esempio, sono state sorprese dalle telecamere mentre si accordavano sulla strategia da attuare nei confronti di Soleil: Jessica e Clarissa hanno ammesso di non provare simpatia per Sorge ma, per evitare problemi, si fingeranno sue amiche nell'attesa che la vera "natura" dell'influencer venga fuori.

L'accordo nella casa del GF Vip 6

Soleil Sorge divide: se parte del pubblico la ama per la sua schiettezza, altri non la sopportano proprio per l'irruenza con la quale dice le cose.

Tra coloro che non apprezzano particolarmente l'influencer ci sono anche alcune concorrenti del GF Vip.

Le telecamere del reality show, infatti, hanno intercettato un dialogo in inglese che hanno avuto Jessica e Clarissa: le due si stavano accordando su come comportarsi con la bionda coinquilina, la stessa che non fa simpatia a nessuna di loro.

"Non andarle contro, è più forte di noi", ha detto una delle principesse alla sorella nella discussione fatta in inglese.

"Qui fanno tutti gli amiconi, fallo anche tu. Lo dico per te, non diamo soddisfazione a chi ci odia. Lasciamo che sia lei a mostrarsi per ciò che è", ha aggiunto una delle Hailé Selassié nella chiacchierata che sta facendo storcere il naso a molti fan del programma.

Finte amicizie al GF Vip 6

Nei giorni scorsi Soleil si è scontrata con una delle sorelle Hailé Selassié sulla questione igiene e pulizia: Sorge ha ignorato la compagna di GF Vip mentre provava a dettare delle regole, a questo ha dato il via a un battibecco.

Le principesse si sono dette consapevoli del fatto che nel corso della puntata di venerdì 24 settembre si parlerà di questo scontro, anche per questo motivo non intendono continuare a discutere con l'influencer che ha molti più sostenitori di loro.

"Fuori la odiano tutti. Sui social la odiano un botto", hanno proseguito le giovani nel discorso che ha fatto aprire gli occhi a molti fan del reality show, soprattutto a quelli che l'hanno interpretato come una palese strategia per non finire in nomination contro una concorrente forte e di spicco come Soleil.

Lulù e Manuel vicinissimi al GF Vip

Mentre Jessica e Clarissa mettono in atto delle strategie per cercare di restare in gioco il più a lungo possibile, la terza delle sorelle Hailé Selassié preferisce concentrarsi su altro.

Negli ultimi giorni, infatti, Lulù si è avvicinata tanto a Manuel, portando i telespettatori del GF Vip a pensare che presto potrebbero diventare la prima coppia della sesta edizione.

La mattina del 23 settembre la giovane ha raggiunto Bortuzzo a letto al risveglio e gli ha dato un bacio a stampo: è stata lei stessa a raccontarlo alle compagne d'avventura qualche ora dopo.

L'ex nuotatore non si è ancora esposto molto sul rapporto che sta costruendo con la principessa, anche se è evidente che tra i due c'è sintonia e che presto potrebbe nascere qualcosa di più profondo di un'amicizia.

Tra i fan del reality show c'è chi pensa che Lulù si starebbe avvicinando a Manuel esclusivamente perché è un concorrente forte e standogli accanto si assicurerebbe un lungo percorso nel programma. Il giovane non sembra avere lo stesso pensiero, anzi ha descritto l'intesa con Hailé Selassié come quella tra due persona sensibili e dolci che stanno trovando affetto e conforto l'uno tra le braccia dell'altro.