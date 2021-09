Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono apparse insieme ad un evento tenutosi a Milano. La calabrese e l'italo-persiana sono state due delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5 ed hanno partecipato, nel dettaglio, ad una sfilata del brand Genny ed hanno sfruttato l'occasione per togliere qualsiasi dubbio su una loro rivalità qualora ce ne fosse stata una.

Elisabetta e Giulia, video insieme

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno preso parte ad una sfilata a Milano ed hanno voluto condividere un momento nel quale sono apparse insieme attraverso un video pubblicato come storia sui rispettivi account ufficiali Instagram.

La showgirl calabrese ha commentato l'episodio con una scritta simpatica. "LOL", invece la didascalia utilizzata dalla piacentina che ha ripubblicato il video dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Pierpaolo Pretelli impegnato a Tale e Quale Show

Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, è apparso in una video chiamata con l'influencer. L'ex gieffino che si è classificato al secondo posto nella passata edizione del programma targato Mediaset, è impegnato a curare la seconda esibizione del talent Rai Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che andrà in onda domani venerdì 24 settembre 2021. Nella puntata d'esordio Pierpaolo Pretelli si è posizionato sesto in classifica nei panni di Ricky Martin in 'La Mordidita'.

Se il ragazzo lucano ha fatto successo sui social essendo il secondo concorrente più votato, gli spettatori del piccolo schermo lo hanno penalizzato per via del trucco che non lo ha reso simile al cantante portoricano.

Gregoraci e Salemi al GF Vip 5

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno condiviso l'esperienza partecipando come concorrenti al Grande Fratello Vip 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella casa più spiata d'Italia hanno vissuto momenti altalenanti e non sempre sono andate d'accordo. In particolare, sembrava fosse nata una specie di ostilità sentimentale con al centro Pierpaolo Pretelli. Il materano ha stretto un rapporto speciale con Gregoraci non nascondendo mai di volere qualcosa in più dell'amicizia dalla calabrese.

La conduttrice, invece, non ha mai voluto oltrepassare quella soglia. Quando fece l'ingresso nella casa di Cinecittà l'italo-persiana, Pretelli si avvicinò a lei. La relazione d'amore fra l'ex velino e la piacentina nacque poi, quando Elisabetta Gregoraci abbandonò il Reality Show condotto da Alfonso Signorini per trascorrere le festività natalizie assieme al figlio Nathan Falco. Qualche dissapore tra la calabrese e l'influecer era stato anche alimentato per via di una vacanza trascorsa in Sardegna da Salemi.