Dopo alcune tenerezze scambiate nei giorni scorsi, sarebbe scoccato il bacio sotto le lenzuola tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Come riferito dalla pagina social del Grande Fratello Vip 6, i due coinquilini avrebbero dormito nello stesso letto e il giorno dopo avrebbero continuato a scambiarsi coccole ed effusioni.

'Stava nascendo qualcosa di particolare'

Nella terza puntata del Reality Show, la più piccola delle sorelle Selassié ha confidato di essersi legata a Manuel Bortuzzo. Lucrezia ha riconosciuto che è presto per parlare di un interesse, ma ha ammesso di sentirsi al sicuro al fianco del nuotatore di Treviso.

La diretta interessata ha chiosato: "Lui per me è importante". Dal canto suo, anche Bortuzzo non ha disdegnato le attenzioni della coinquilina.

In queste ore, il 22enne si è trovato senza il compagno di "letto". Aldo Montano ha lasciato la casa momentaneamente per un impegno istituzionale. Di conseguenza, Manuel - orfano del suo compagno di stanza - ne ha approfittato per ospitare Lulù. Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip si legge: "Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni". Stando alle immagini diffuse sul web, sembra che sia scoccato il bacio tra i due coinquilini. Sul sito del reality show, si parla di coccole ed effusioni scambiate dai due "vipponi" per tutta la notte. Nonostante, Lulù voglia alzarsi dal letto Manuel sembrerebbe volere ancora la compagnia della Principessa.

Infine, il feeling tra i Manuel e Lulù è stato commentato in questo modo dagli autori del programma: "Sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due vip". Con tutta probabilità, nella puntata di venerdì 24 settembre Signorini tratterà l'argomento con i due diretti interessati.

Le rassicurazioni di Manuel

Nella giornata di mercoledì 22 settembre, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare dell'incidente che gli ha cambiato la vita da un giorno all'altro.

Il diretto interessato ha spiegato ai suoi coinquilini di essere vivo per 12 millimetri. Dopo il colpo d'arma da fuoco, il nuotatore ha subito numerosi interventi. Sebbene all'inizio non sia stato facile per il 22enne, oggi sente di non volere più perdere un attimo della sua vita.

Ai coinquilini, Bortuzzo ha riferito il suo attuale stato di salute: "Le gambe sono come morte".

Il diretto interessato ha riferito di non sentire alcuna sensibilità, ma ha spiegato che il sangue continua a circolare perché peli e unghie crescono regolarmente. Successivamente, nel vedere lo sguardo perplesso dei suoi compagni d'avventura, il 22enne si è lasciato andare ad una confidenza intima: “La sotto funziona tutto eh..." La confidenza del gieffino ha divertito i compagni, tanto che sono scoppiati tutti a ridere.