Nelle prossime puntate di Love is in the air, dopo l'incidente aereo che l'ha visto protagonista e la conseguente perdita della memoria, Serkan inizierà ad avvicinarsi a Eda. Questa complicità mai perduta metterà in guardia Selin e Deniz, che per nulla al mondo vorranno perdere la persona di cui si sono innamorati. Per questo motivo si coalizzeranno, per far sì che l'unione tra i due non si solidifichi di nuovo. Alla fine, però, accadrà l'impensabile: Selin e Deniz si baceranno.

Il finto matrimonio di Eda e Deniz

Eda si stancherà di veder avanzare, piano piano, la "storia d'amore" tra Serkan e Selin, soprattutto quando vedrà che l'architetto regalerà alla sua futura sposa un prezioso anello di fidanzamento.

Penserà che farlo ingelosire sia l'unico modo per suscitare in lui qualche ricordo, così chiederà a Deniz di appoggiare un suo piano, ovvero fingere che saranno prossimi al matrimonio.

La notizia scatenerà la stampa e i paparazzi si chiederanno come mai Eda e Serkan abbiamo deciso di lasciarsi e soprattutto perché abbiano intrapreso delle relazioni con altre persone. Eda non cederà e dirà che "l'amore" con Deniz è arrivato all'improvviso, ma la sta rendendo molto felice.

La rabbia di Ceren nei confronti di Eda

Una persona che non sarà per niente felice, invece, sarà Ceren. La ragazza è segretamente innamorata di Deniz e, ovviamente, si è accorta che al ragazzo piace Eda e la cosa la frustrerà parecchio.

In più non le piacerà il "giochetto" messo su dall'amica e si riprometterà di non permettere a Eda di usare Deniz: non vorrà essere una comparsa nella vita dell'uomo e cedere all'amica il ruolo principale.

La coalizione tra Selin e Deniz: vogliono tenere lontani Serkan ed Eda

Intanto Selin dovrà combattere contro l'amore che unisce Eda e Serkan.

Nonostante lui le abbia chiesto di diventare sua moglie, si renderà conto che tra i due c'è sempre un legame molto forte e temerà che questo possa confondere l'architetto. Infatti lui, nonostante tutto, non rimane mai impassibile davanti al fascino di Eda: ogni volta che la vede il suo cuore batte all'impazzata e i flashback sulla loro storia d'amore martellano la sua mente.

Per tutti questi motivi Selin deciderà di avviare una "coalizione" con Deniz: insieme cercheranno di fermare la loro unione. La loro strategia, però, non avrà gli effetti sperati, infatti Serkan si riavvicinerà pericolosamente a Eda, dimenticandosi addirittura di un appuntamento con Selin, che la manderà su tutte le furie, facendola impazzire. Cercherà di far capire anche a Deniz come stanno andando le cose e alla fine accadrà l'insospettabile: Selin e Deniz si baceranno.