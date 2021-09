Tante sorprese e colpi di scena tra Silvia e Michele nelle nuove puntate settimanali di Un Posto al Sole. Le anticipazioni degli episodi dall'11 al 15 ottobre rivelano che per la coppia arriverà il momento dell'atteso confronto, nel quale Saviani farà una proposta inaspettata alla moglie. Intanto, continuano senza sosta le indagini per risalire al colpevole dell'aggressione a Susanna. Occhio anche a Clara, divisa tra Alberto - tornato alla carica - e l'innamorato Patrizio.

Filippo si spinge sempre più in là con Viviana: Un Posto al Sole anticipazioni

Settimana dedicata alle coppie, quella di Un Posto al Sole dall'11 al 15 ottobre 2021. Nelle nuove puntate, Clara sarà dubbiosa sul suo rapporto con Patrizio: anche se sa i rischi che corre, non riesce a dimenticare del tutto Alberto, il suo primo grande amore. Intanto, Michele ha seguito Silvia dopo la cena nella quale si è presentato all'improvviso Giancarlo, il suo amante. È tempo di affrontare la questione una volta per tutte. Filippo è confuso, ma non a tal punto di compiere un gesto che distruggerà la povera Serena.

Proseguono le indagini sull'aggressore di Susanna

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole raccontano che gli inquirenti continueranno a indagare sul misterioso aggressore di Susanna, ma anche con le nuove piste fornite da Niko non giungeranno ad alcuna soluzione.

In questo clima di grande tensione, Renato si sentirà in colpa nei confronti del figlio e inizierà ad accusare un forte stress. Il colpevole si aggira nell'ombra e, molto probabilmente, è molto più vicino di quanto tutti possano immaginare.

Silvia lascia Giancarlo? Anticipazioni puntate Un Posto al Sole

Alberto Palladini, anche se con metodi discutibili, sta provando a riscattarsi.

Mariella e Guido gli elargiscono il compenso dovuto. A quel punto, l'avvocato prova a raggiungere un compromesso con la bella Clara, che viene per l'ennesima volta destabilizzata. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole che verranno trasmesse su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre 2021, Michele spiazzerà Silvia. Scoperto il tradimento con Giancarlo, le propone di partire insieme a lui per promuovere il suo nuovo libro.

Questo vorrebbe dire lasciare l'amante, ma Silvia è davvero pronta? Non sarà facile arrivare a una decisione, anche perché quella con Giancarlo sembra essere diventata una relazione davvero seria, tanto da metter in discussione il matrimonio con Michele. Infine, Marina capirà che Roberto è cambiato e che ora l'unica donna davvero importante per lui è la piccola Cristina. Resta il fatto che Rosato la spaventa con i suoi comportamenti sopra le righe, che rischiano di diventare un pericolo per se stesso e per chi gli sta accanto.