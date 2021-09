Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Tempesta d'amore: le anticipazioni delle nuove puntate che saranno in onda su Rete 4 dal 19 al 25 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Max e Vanessa: tra i due ci sarà un bacio che porterà a una serie di eventi inaspettati. Inoltre Ariane proverà in tutti i modi a mettere nei guai il suo nemico Christoph, pronto ad affrontare la nuova carriera politica.

Anticipazioni Tempesta d'amore fino al 25 settembre: Vanessa bacia Max

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, che saranno trasmesse dal 19 al 25 settembre su Rete 4, rivelano che Vanessa, non potendo ancora lavorare a causa della recente operazione, si ritroverà a dover trascorrere del tempo a casa.

Per questo motivo, Alfons deciderà di invitare anche Max, così da poter passare un po' di tempo assieme, facendo una partita a carte. Sta di fatto che, complice la vicinanza, Vanessa non riuscirà a trattenersi e si lascerà andare ad un bacio nei confronti di Max.

La reazione del ragazzo, però, non sarà delle migliori: Max resterà visibilmente imbarazzato dal gesto e non si spingerà oltre, dando modo di capire alla ragazza che non ricambia il suo gesto.

Max si fa avanti con Vanessa ma lei lo rifiuta

Le trame delle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 19 al 25 settembre 2021, rivelano che ben presto Vanessa si renderà conto della situazione e farà un passo indietro. Il colpo di scena, però, arriverà quando Max proverà a "corteggiare" la donna, facendole delle avances.

La reazione di Vanessa non si farà attendere: consapevole del fatto che Max non ricambia il suo sentimento e che vuole solo divertirsi, la donna non si lascerà corrompere e finirà così per respingerlo.

A questo punto Max, resterà profondamente spiazzato e deluso dal comportamento di Vanessa e così, non potendo fare altro, deciderà di guardarsi intorno e chiederà a Shirin di condividere con lui l'appartamento.

Ariane mette nei guai Christoph: anticipazioni Tempesta d'amore 19-25 settembre

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera tedesca in onda tutte le sere in prima visione assoluta su Rete 4, rivelano che Ariane scoprirà che l'azienda ungherese promossa da Christoph in realtà sfrutta i propri dipendenti.

Per questo motivo, la perfida Ariane cercherà di fare il possibile affinché anche Selina venga a conoscenza dei fatti.

Ben presto anche la compagna di Christoph scoprirà la verità e non si farà problemi ad affrontare l'uomo.

Lui, però, si dimostrerà interessato a portare a termine un progetto vantaggioso dal punto di vista economico fregandosene del punto di vista etico.

Così, nonostante il litigio e la scoperta da parte di Selina che potrebbe metterlo nei guai, Christoph dimostrerà di essere proiettato a portare avanti il suo obiettivo lavorativo.