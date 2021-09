I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 e nel corso della quinta puntata di ieri sera, c'è stato spazio anche per una sfuriata del conduttore Alfonso Signorini, che ha perso le staffe nei confronti della concorrente Miriana Trevisan. Il tutto è accaduto durante il momento delle nomination: il padrone di casa del reality show in onda su Canale 5 non ha gradito il modo di fare della concorrente ed ha avuto una reazione decisamente esagerata.

Alfonso Signorini perde le staffe in diretta tv al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 di questo lunedì sera, Miriana Trevisan è risultata la preferita dal pubblico da casa ed è stata chiamata ad una scelta importante: mandare al televoto uno degli altri tre concorrenti che se la giocavano con lei.

Mentre lei si è presa qualche minuto per riflettere e pensare il nome del concorrente da mandare a rischio eliminazione, Signorini è intervenuto a gamba tesa, avendo beccato Gianmaria che chiedeva di essere nominato.

"A noi questi giochetti non piacciono", ha sbottato il conduttore del Grande Fratello Vip 6 che successivamente ha puntato il dito anche contro Miriana.

Miriana Trevisan duramente bacchettata da Signorini

La Trevisan, infatti, in un primo momento aveva fatto il nome di Andrea poi ha cambiato idea per nominare proprio Gianmaria e la reazione del conduttore non è stata delle migliori.

Signorini ha perso le staffe nei confronti della Trevisan, scagliandosi contro con toni a tratti esagerati.

"Faresti perdere la pazienza ad un santo", ha sbottato il conduttore del GF Vip, mentre Miriana è rimasta in silenzio ed ha incassato il colpo.

In attesa di scoprire se Miriana avrà qualche reazione nel corso della settimana, dopo la sfuriata in diretta del conduttore, durante la puntata serale del GF Vip 6 di questo lunedì sera, c'è stato spazio anche per un confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo scontro al GF Vip tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Tra le due opinioniste non corre affatto buon sangue e questo fine settimana sono state al centro dello scontro social dopo che la moglie di Bonolis ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva al fianco di Giancarlo Magalli, col quale Adriana non ha avuto un buon rapporto durante gli anni trascorsi insieme sul piccolo schermo.

Tale foto ha scatenato l'ira di Adriana Volpe che, a sua volta, sui social, si è scagliata contro Sonia, e durante la puntata di ieri sera le due opinioniste sono arrivate ai ferri corti. Hanno così rivelato pubblicamente che tra di loro c'è tensione e che, nonostante stiano lavorando insieme, non possono considerarsi amiche.