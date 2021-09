Dopo l'esperienza nel 2015 Graziano Amato è tornato nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano. Il quarantatreenne ha fatto subito discutere per gli accesi scontri con Armando Incarnato mentre la conoscenza con l'ex di Riccardo Guarnieri non è decollata. La parrucchiera ha iniziato a frequentare Marcello Messina ed ha deciso di chiudere con il napoletano perché non si fidava di lui. Il cavaliere ha chiarito di non essere stato chiamato dalla redazione ma di aver chiesto di rientrare per corteggiarla dopo aver visto uno scontro con l'ex nel corso di una puntata del people show.

Chiusa la breve frequentazione con Ida, Graziano ha incassato il via libera da Maria De Filippi per restare in trasmissione. Nel corso della registrazione del 26 settembre Amato ha raccontato di essere uscito con una dama del parterre femminile e che quest'ultima gli ha regalato le sue mutandine come ricordo della serata. Il racconto intimo ha provocato la reazione rabbiosa della corteggiatrice che ha rifilato uno schiaffo all'agente di commercio con la conduttrice che avrebbe manifestato l'intenzione di non mandare in onda l'accaduto.

Registrazione Uomini e Donne del 26 settembre: Graziano Amato schiaffeggiato da una dama

Alta tensione nel corso delle riprese di Uomini e donne del 26 settembre e non solo per il prematuro epilogo del trono di Joele Milan.

Anche tra i protagonisti del trono over non sono mancate le scintille con gli autori del dating show che, probabilmente, saranno costretti a tagliare il tumultuoso epilogo di una discussione tra Graziano Amato ed una dama.

Durante la registrazione il quarantatreenne ha raccontato di aver iniziato una nuova frequentazione con una delle protagoniste del parterre femminile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'agente di commercio ha spiazzato tutti riferendo che la donna prima si è tolta i vestiti e poi gli ha lasciato i suoi slip in auto come ricordo della serata. I dettagli intimi raccontati da Graziano hanno scatenato una nuova rovente discussione in studio.

Il napoletano racconta un dettaglio intimo dell'incontro: la corteggiatrice perde le staffe

Per dimostrare la veridicità di quanto raccontato Graziano Amato ha affermato di avere le prove di quanto diceva sul telefonino e di voler mostrare una foto a Gianni Sperti. A questo punto la dama ha perso definitivamente le staffe e, dopo essersi alzata, si è avvicinata al cavaliere e gli ha rifilato uno schiaffo.

Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News Maria De Filippi avrebbe manifestato l'intenzione di tagliare la scena. Durante la registrazione del 26 settembre Ida Platano è tornata al centro dello studio per parlare degli sviluppi della sua conoscenza con Marcello Messina dopo le tensioni dei giorni scorsi.