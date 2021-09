Il conto alla rovescia è iniziato, lunedì 13 settembre inizierà una nuova stagione di Uomini e Donne. Le anticipazioni sparse sul web già annunciano scintille e scontri infuocati tra la dama torinese Gemma Galgani e l'esuberante opinionista Tina Cipollari. Motivo delle liti, il ricorso alla chirurgia estetica da parte della dama che dopo il lifting al viso dello scorso anno ha deciso di rifarsi il seno. Proprio riguardo a questo argomento, Tina Cipollari ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Nuovo in cui ha ricordato cosa ne pensasse Gemma della chirurgia estetica prima di farvi ricorso in prima persona.

Tina e Gemma: uno scontro senza fine a Uomini e Donne

L'opinionista Tina Cipollari sul settimanale ha ricordato come Gemma Galgani fosse contraria alla chirurgia estetica e criticasse le donne che decidono di cambiare una parte del loro corpo affidandosi nelle mani del chirurgo plastico. "Ha definito le mie labbra gommoni," ha dichiarato Tina. Poi, ha anche aggiunto che Gemma considerava le donne rifatte delle "poveracce" troppo fragili per accettarsi. L'ex moglie di Kiko Nalli ha ricordato come la dama di Uomini e donne non perdesse tempo per attaccare le donne che ricorrono alla chirurgia. Più volte Gemma si è infatti descritta come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato, una donna intelligente, che non puntava sull'aspetto fisico.

Tina ha ribadito che secondo il suo parere, Gemma, rincorre l'età perduta perché il suo unico scopo è quello di fare colpo su uomini più giovani. Che sia la volta buona per lei? Non resta che aspettare la nuova stagione di Uomini e Donne.

I ritocchi estetici di Gemma Galgani

Non è la prima volta che Gemma Galgani ricorre alla chirurgia estetica.

Molti ricorderanno come alcuni anni fa, partecipò a Selfie le cose cambiano e sfoggiò un sorriso nuovo di zecca con denti perfetti e splendenti. Lo scorso anno invece si presentò in studio con un volto nuovo, completamente ringiovanito. La dama infatti si sottopose a un lifting da un noto chirurgo estetico. Le telecamere di Uomini e Donne seguirono passo passo il suo percorso di ringiovanimento che poi fu mostrato durante la prima puntata di Uomini e Donne.

Anche qui, non mancarono critiche e polemiche in particolare da parte dell'opinionista Tina Cipollari che non apprezzò questa sua scelta. Ultimo in ordine di tempo, l'intervento al seno a cui si è sottoposta durante l'estate appena trascorsa. Le prime immagini post intervento sono state divulgate alcune settimane fa e hanno fatto il giro del web e dei social suscitando opinioni contrastanti.