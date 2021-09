Nelle prossime vicende de Il Paradiso delle Signore tornerà a farsi sentire Cosimo Bergamini. Sul finire della quinta stagione di questa rinomata daily soap, il figlio del defunto Arturo lasciò Milano per trasferirsi a Parigi assieme alla madre Delfina. Gabriella Rossi, invece, è rimasta nel capoluogo lombardo per ragioni di lavoro, ma prossimamente la stilista del grande magazzino di lusso prenderà in considerazione l'idea di raggiungere il marito nella capitale francese. Di recente si è appreso che Cosimo tornerà ancora una volta al Paradiso delle Signore e lo farà portando con sé delle interessanti novità.

Tuttavia, il suo ritorno non riguarderà affatto la moglie, anzi. A rivelare cosa accadrà al suo personaggio ci ha pensato l'attore Alessandro Cosentini a TvSoap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, il ritorno di Cosimo Bergamini a Milano

Intervistato a TvSoap, Alessandro Cosentini è tornato a parlare del suo personaggio. Dopo un periodo trascorso a Parigi, Cosimo tornerà a mettere becco sulle questioni del Paradiso delle Signore. La sua presenza, però, non sarà continuativa e fissa e non riguarderà la moglie Gabriella.

L'interprete di Bergamini Junior ha svelato che il suo personaggio non comparirà nelle prime puntate e che bisognerà attendere qualche mese prima di poterlo rivedere al grande magazzino milanese.

Il motivo che condurrà Cosimo a mettere di nuovo piede al negozio di lusso saranno delle questioni prettamente burocratiche riguardante il defunto padre Arturo. Ma le novità non sono finite qua!

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Cosimo conoscerà una donna

L'attore Cosentini ha messo bene in chiaro di non essere al corrente delle intenzioni degli autori della daily soap italiana, per questo motivo non si è potuto sbilanciare più di tanto.

Nonostante questa premessa, Alessandro ha rivelato che una donna centrerà qualcosa con il suo personaggio: 'incontrerà e conoscerà una donna'.

Purtroppo il futuro di Cosimo Bergamini all'interno de Il Paradiso delle Signore è tutta una grande incognita, in quanto nemmeno l'attore sa che cosa succederà. Ciononostante, Alessandro Cosentini ha ammesso che tornerebbe più che volentieri a girare la soap Made in Italy.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, il padre di Stefania viene assunto dalla Ditta Palmieri

In attesa di scoprire chi sarà questa donna con cui Cosimo avrà a che fare, dalle anticipazioni si evince che Il Paradiso delle Signore riabbraccerà tre personaggi facenti già parte di questa trasmissione. Roberto Landi, storico amico di Vittorio, verrà assunto alla guida della rivista di moda Paradiso Market. Anna Imbriani, ex Venere, dopo aver seppellito il suo amato Quinto rimetterà piede a Milano e troverà supporto dall'amico Roberto e da Salvatore Amato, il quale metterà una pietra sopra la sua storia d'amore con Gabriella (moglie di Cosimo). Anche Tina Amato è tra i personaggi storici che ritorneranno nella soap.

La ragazza coverà una profonda delusione.

Tra le new entry, invece, spiccano numerosi nomi tra cui l'attore Massimo Poggio che vestirà i panni di Ezio Colombo, nonché padre di Stefania ed ex marito della capo commessa Gloria. L'uomo, che di mestiere è un rappresentante di stoffe e abiti confezionati, sarà assunto dalla Ditta Palmieri. A raggiungerlo a Milano saranno la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e la figliastra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Quest'ultima metterà gli occhi su un'altra new entry maschile: Marco di Sant'Erasmo (Moisè Curia). All'appello figura anche il nome dell'attrice Lucrezia Massari il cui personaggio si chiamerà Flora Gentile Ravasi. La figlia di Achille giungerà a Milano per una donazione testamentaria del defunto padre.