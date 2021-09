Giovedì 9 settembre è stata spoilerata per errore la casa del Grande Fratello Vip. Sul web, infatti, sono state trasmesse le immagini in diretta di quello che stava accadendo nella casa di Cinecittà pochi giorni prima dell'inizio della sesta edizione. Nelle immagini si vede che su una delle pareti campeggia una foto simbolo della passata stagione, quella che ritrae il bacio in piscina tra Pierpaolo ed Elisabetta. Molti fan si sono esposti per definire "vergognosa" questa scelta degli addetti ai lavori, a loro dire una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi.

Tensioni pochi giorni prima dell'inizio del Grande Fratello Vip

Lunedì 13 settembre la casa del Grande Fratello Vip riaprirà dopo qualche mese di pausa: mancano pochissimi giorni, infatti, all'inizio della nuova edizione del reality show targato Mediaset.

Nelle scorse ore, però, i fan del programma hanno ricevuto un'anticipazione inaspettata. Durante una prova sul web, infatti, sono state trasmesse le immagini in diretta dalla struttura che a breve ospiterà i vipponi del cast.

Probabilmente per errore sono state mostrate alcune zone dell'abitazione di Cinecittà che sta per riaccendersi dopo un periodo di stop: il salone è più grande e colorato, la cucina è stata spostata, la veranda e il giardino rinnovati e le camere da letto tinteggiate con tonalità più vivaci.

Gran parte di questi cambiamenti sono stati apportati anche per permettere a Manuel Bortuzzo (ex nuotatore, oggi sulla sedia a rotelle) di poter vivere tranquillamente con il resto del gruppo di concorrenti.

Lo spoiler che fa arrabbiare gli spettatori del Grande Fratello Vip

Tra le zone della casa che sono state spoilerate per sbaglio, una in particolare ha catturato l'attenzione di un nutrito gruppo di fan.

Su una delle pareti dell'abitazione di Cinecittà, infatti, campeggia un quadro che secondo tanti non avrebbe dovuto esserci: l'immagine del bacio che Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono scambiati in piscina all'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Molto prima che l'ex velino si innamorasse di Giulia Salemi, i telespettatori avevano sognato una sua storia d'amore con la conduttrice calabrese, tant'è che questa possibile coppia era stata ribattezzata "Gregorelli".

La scelta degli addetti ai lavori di ripescare questa foto simbolo dell'anno scorso ora che il ragazzo è legato all'influencer italo persiana, a tanti è sembrata una mancanza di rispetto.

"Ma che è sta cafonata?", si è chiedo qualcuno su Twitter dopo aver visto lo scatto che campeggerà per mesi sotto gli occhi dei nuovi inquilini della casa.

Proteste social contro il Grande Fratello Vip

"Giulia e Pier non meritavano questo trattamento. Questo quadro fa passare lei come la terza scelta e lui come il farfallone", ha tuonato un altro fan sempre su questo argomento.

"Vergogna", però, è la parola che molti spettatori del GF Vip hanno usato per commentare l'immagine "Gregorelli" che è stata inserita nell'arredamento della casa della nuova edizione, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre.

Anche un altro utente si è esposto su questa vicenda con il seguente tweet: "Adoro il modo in cui stanno già cercando di creare 'nuove' dinamiche nella Casa, peccato che stanno riutilizzando alcuni protagonisti della scorsa edizione… ma poi con idee davvero originali".

I diretti interessati, invece, non si sono ancora pronunciati su questa mossa degli addetti ai lavori a pochissimi giorni dall'esordio del reality show in televisione.