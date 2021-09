Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Filippo riprenderà Viviana a lavorare con lui e attraverserà una crisi mai vista prima con Serena. L'uomo, infatti, sarà diviso tra le due donne e si ritroverà in grande difficoltà.

Nel mentre, la polizia sospetterà che Renato possa essere il colpevole dell'aggressione di Susanna, ma tutta la sua famiglia starà al suo fianco e lo difenderà.

Intanto, l'uomo dovrà scegliere, insieme a suo figlio Niko, da quale avvocato farsi difendere. Nel frattempo, Giulia farà di tutto per tenere lontano Manilo da Adele, in quanto l'uomo ha una forte influenza sulla donna.

Filippo sarà diviso tra Serena e Viviana

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Rai 3, Serena e Filippo attraverseranno una crisi mai vista prima, soprattutto dopo la decisione di Sartori di riprendere Viviana a lavorare con lui. Nel frattempo, sembrerà ormai chiaro che è stato un abitante di Palazzo Palladini ad aggredire Susanna.

Filippo, intanto, si ritroverà in grande difficoltà, in quanto sarà diviso tra l'amore per Serena e l'attrazione per Viviana. Proprio per questo motivo, l'uomo cercherà di trovare un equilibrio.

Nel mentre, la famiglia si stringerà attorno a Renato che apparirà sempre più fragile.

Renato dovrà scegliere da quale avvocato farsi difendere

La polizia sospetterà sempre più di Renato riguardo all'aggressione a Susanna. Proprio per questo motivo, l'uomo dovrà decidere, insieme a suo figlio Niko, da quale avvocato farsi difendere.

Nel frattempo Filippo, durante la seduta con il suo terapeuta, parlerà delle sue difficoltà a lasciarsi andare con Serena, mentre Viviana partirà per Tenerife.

Successivamente, Niko vorrà avere un confronto con Adele che ha imposto un divieto di far visita a Susanna in ospedale.

Fabrizio passerà un momento molto difficile e farà fatica a contenere la sua rabbia, dopo l'attacco diffamatorio che ha ricevuto la sua azienda e lui in prima persona.

Giulia farà in modo che Manilo stia lontano da Adele

Intanto, Renato sarà pronto per il suo interrogatorio con l'ispettore Torre. Nel mentre, Giulia cercherà di allontanare Manilo da Adele a causa della forte influenza che l'uomo ha sull'amica, mentre Niko starà facendo di tutto per riuscire ad ottenere importanti notizie riguardanti Susanna e l'aggressione ricevuta. Silvia, invece, chiederà aiuto e consiglio a Mariella per riuscire a fare chiarezza nel suo cuore una volta per tutte.