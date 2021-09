È tempo di nuove confessioni per i protagonisti del Grande Fratello Vip 6. In queste ore al centro dell'attenzione è finito Gianmaria Antinolfi, che si è lasciato andare a delle considerazioni sul conto di Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e donne, tra le ultime arrivate nella casa più spiata d'Italia. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha nascosto che, tra le donne presenti in casa, Sophie è sicuramente quella con cui proverebbe a costruire qualcosa e ad approcciarsi in maniera differente.

Le rivelazioni di Gianmaria su Sophie al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la presenza di Sophie all'interno della casa del GF Vip 6 non è passata affatto inosservata.

L'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha subito colpito tutti per la sua bellezza e in particolar modo Gianmaria Antinolfi non ha nascosto un certo interesse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, che in passato è stato fidanzato anche con Soleil Sorge (un'altra delle concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset) ha ammesso che Sophie potrebbe essere il suo prototipo di ragazza.

La confessione piccante di Gianmaria

"Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello", ha ammesso Gianmaria durante un momento di confessione con Alex Belli, aggiungendo poi che tra quelle presenti in casa, l'unica con la quale si lascerebbe andare sarebbe proprio l'ex tronista di Uomini e donne.

Da questo punto di vista Gianmaria ha confessato delle rivelazioni piccanti, svelando di essere quel tipo di persona che non avrebbe problemi ad avere dei momenti d'intimità con una ragazza, anche sotto i riflettori di un reality show come il Grande Fratello Vip 6.

"Andrei tranquillamente sotto le coperte. I miei amici mi dicevano: vai a letto con Sophie", ha aggiunto poi Gianmaria nel corso della sua confessione con l'attore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gianmaria e Sophie: sboccerà l'amore al GF Vip 6?

Resta da capire cosa succederà nel corso delle prossime settimane di permanenza di Sophie e Gianmaria all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'ex fidanzato di Belen si lascerà andare con la tronista di Uomini e donne e proverà così a corteggiarla?

Del resto la stessa Sophie, nel momento in cui ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, non ha escluso a priori la possibilità di trovare il grande amore proprio sotto i riflettori del reality show Mediaset.

Sophie ha ammesso di essere single: dopo aver archiviato la sua storia d'amore con Matteo Ranieri, il ragazzo conosciuto a Uomini e donne, è nuovamente alla ricerca del suo grande amore.