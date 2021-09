Alfonso Signorini esce allo scoperto con il cast completo del Grande Fratello Vip 6. Il reality show tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5 e sarà proprio durante la prima puntata, che ci sarà la presentazione ufficiale dei concorrenti che si metteranno in gioco nel corso delle varie settimane, pronti a conquistare il premio finale. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, dopo settimane di indiscrezioni e voci, è arrivata la conferma ufficiale con la prima foto del cast di quest'anno, dove spicca anche il giovane Manuel Bortuzzo.

Svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio a pochi giorni ormai dal debutto della prima puntata del Grande Fratello Vip 6, posando per la copertina del settimanale in cui è apparso per la prima volta insieme a tutti i concorrenti che cono stati scelti quest'anno.

E così, a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per questa sesta edizione del reality show Mediaset ci saranno: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo.

La casa più spiata d'Italia accoglierà al suo interno anche le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié oltre alla già svelata Katia Ricciarelli.

Chi sono i concorrenti del nuovo GF Vip 6: da Raffaella Fico a Tommaso Eletti

Anche l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro sarà una delle protagoniste del nuovo Grande Fratello Vip 6, insieme a Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico e Samy Youssef.

Dal mondo di Uomini e donne, invece, arriveranno Sophie Codegoni e Soleil Sorge, mentre dall'ultima edizione di Temptation Island ci sarà spazio per l'arrivo nella casa di Cinecittà di Tommaso Eletti.

E ancora tra i concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno spicca anche il giovanissimo Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito ingiustamente da un colpo di pistola.

Nel cast del GF Vip 6 figurano anche i nomi di: Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

La programmazione del GF Vip 6: si parte subito con la doppia puntata serale

È questo, quindi, il cast completo della sesta edizione del Grande Fratello Vip: per vederli in azione bisognerà attendere lunedì 13 settembre, anche se nella prima settimana di programmazione, è già previsto il doppio appuntamento in prime time.

Oltre alla puntata del lunedì sera, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda anche di venerdì sera e dovrà vedersela contro il temutissimo Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che quest'anno accoglierà nel cast due ex gieffini dello scorso anno (Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando).