Adriana Volpe si prepara a tornare in televisione nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip 6. Dopo essersi messa in gioco come concorrente e dopo aver sperimentato la conduzione (poco fortunata) del talk show Ogni Mattina su Tv8, l'ex volto Rai tornerà nuovamente su Canale 5, pronta a mettersi in gioco in questa nuova veste. Intanto, però, a poche ore dal debutto televisivo nella sesta edizione del reality, Volpe ha dovuto fare i conti con i pesanti attacchi da parte dell'ex marito, che è tornato a criticarla duramente sui social.

Adriana Volpe attaccata dall'ex marito prima del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Adriana Volpe quest'anno rimetterà piede nello studio del Grande Fratello Vip 6, scelta da Alfonso Signorini come nuova opinionista del reality show, al fianco di Sonia Bruganelli.

Volpe, sui social, ha pubblicato un post in cui diceva che manca davvero pochissimo al suo debutto in questa nuova veste di opinionista e tra i vari commenti che sono arrivati, ci sono stati quelli molto duri del suo ex marito.

Roberto Parli, ormai ex compagno della conduttrice e padre di sua figlia, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo social contro Adriana, tirando in ballo anche la loro amata bambina.

'Vergogna', sbotta l'ex marito di Adriana Volpe

"Siete una vergogna. Vergogna. Ma alla figlia che continua a stare male e piangere, nessuno ci pensa. Nemmeno quelli del GF", ha sbottato l'ex marito di Adriana pubblicando una serie di commenti che sono stati prontamente cancellati.

"C'è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma ai figli chi pensa?

Uno schifo", ha proseguito ancora Roberto Parli nel suo durissimo sfogo social rivolto contro l'ex moglie.

Immediata la reazione di Adriana Volpe e del suo staff: in un primo momento hanno scelto di cancellare i commenti dell'uomo, dopodiché hanno pensato di cancellare definitivamente da Instagram il post, così da evitare che potesse ulteriormente lasciarsi andare a nuovi sfoghi.

Ci sarà la replica di Adriana Volpe?

Insomma, un inizio Grande Fratello Vip 6 decisamente turbolento per la nuova opinionista del reality show, che si ritrova ad affrontare così anche gli attacchi del suo ex marito, che potrebbe proseguire anche nel corso delle prossime settimane.

Come si comporterà a questo punto Adriana Volpe?

Del resto non è la prima volta che il padre di sua figlia si lascia andare ad un durissimo attacco social rivolto contro la donna. Già qualche mese fa, ai tempi in cui Adriana conduceva Ogni Mattina, aveva sbottato contro la conduttrice che in quell'occasione scelse di replicare.

La stessa cosa sarà fatta anche questa volta, a poche ore dal debutto del nuovo Grande Fratello Vip?