Riparte l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6: da lunedì 13 settembre si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d'Italia e, anche quest'anno, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Nuovi concorrenti famosi si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia, pronti a intrattenere ed emozionare il pubblico di Canale 5, con quella che potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre. Le avventure dei nuovi inquilini potranno essere seguite in diretta 24 ore su 24 sia in televisione che in streaming online.

Riparte il GF Vip 6: ecco la programmazione tv

Nel dettaglio, anche questa nuova edizione del Grande Fratello Vip occuperà molto spazio nella programmazione delle reti Mediaset.

Si partirà con un doppio appuntamento in prime time per il reality show che, come è già successo lo scorso anno, andrà in onda sia di lunedì che di venerdì sera.

Un doppio appuntamento serale con il quale in casa Mediaset sperano di poter bissare lo stesso successo della passata edizione, vinta da Tommaso Zorzi.

Sarà possibile seguire le avventure dei concorrenti del GF Vip 6 in diretta 24 ore su 24 anche in televisione. A partire da martedì 14 settembre, su Mediaset Extra è prevista la diretta live dalla casa.

Dove seguire il Grande Fratello Vip 6 in diretta tv e streaming web

I telespettatori che si collegheranno sul canale 55 del digitale terrestre potranno seguire in ogni momento cosa succede all'interno della casa più spiata d'Italia.

In un primo momento si era parlato di una possibile differita dalla casa ma, alla fine, si è scelto di mantenere la diretta del reality show Mediaset, così come ha svelato il conduttore Alfonso Signorini.

Tuttavia, la diretta dalla casa sarà assicurata anche in streaming online gratis sul portale Mediaset Infinity, accedendo alla sezione dedicata interamente al GF Vip 6.

In questo modo, sarà possibile seguire il live dalla casa di Cinecittà anche comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, scaricando l'applicazione free di Mediaset.

Un altro appuntamento per seguire il GF di quest'anno è quello con il daytime in programma su Canale5 nella fascia del pomeriggio.

Il daytime del Grande Fratello Vip 6 sulle reti Mediaset

L'appuntamento, dal 14 settembre è fissato per le ore 16:10, subito dopo la messa in onda di Uomini e donne con Maria De Filippi.

Dal 20 settembre, però, con il ritorno del daytime di Amici 21, la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip slitterà alle 16:40 circa, prima della soap Love is in the air.

E poi ancora la striscia del daytime di questa edizione sarà in onda anche dal lunedì al venerdì su Italia 1. La messa in onda, quest'anno, è in programma alle 17:50 circa.