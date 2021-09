Le puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, saranno incentrate su Felipe. Dopo essere stato avvelenato Laura ed essere finito in coma, Felipe si risveglierà ma non ricorderà gli ultimi dieci anni di vita. Genoveva sarà al suo capezzale, ma comincerà a dubitare che l'amnesia del marito non sia vera. Felipe avrà realmente perso la memoria o starà ingannando Genoveva?

Velasco ordina a Laura di avvelenare Felipe, Alvarez Hermoso in coma

In Una vita le vicende legate a Genoveva e Felipe continueranno ad appassionare i telespettatori anche nel corso delle prossime settimane.

La situazione tra i due peggiorerà nel momento in cui Genoveva verrà assolta per l'omicidio di Marcia. Felipe non la prenderà bene e per cercare nuove prove contro la moglie, deciderà di andare a Cuba per rintracciare Santiago. L'avvocato, però, non riuscirà a partire visto che verrà avvelenato da Laura su ordine di Velasco. Nel dettaglio, Felipe dopo aver bevuto dell'acqua contente un potente veleno cadrà a terra sbattendo la testa. Laura, forse presa dai sensi di colpa, allerterà i soccorsi e Felipe si ritroverà in coma in ospedale.

Genoveva resta al capezzale di Felipe, lui si risveglia dal coma

Laura non eseguirà totalmente gli ordini di Velasco e con il suo gesto salverà la vita a Felipe.

Le condizioni di quest'ultimo saranno critiche, mentre Genoveva sarà all'oscuro di tutto e non immaginerà di certo cosa abbia tramato Velasco. Salmeron infatti, sarà convinta che Felipe sia in viaggio per Cuba. Quando apprenderà che Felipe è in fin di vita, Genoveva correrà al suo capezzale lo veglierà per giorni, riscoprendo gli antichi sentimenti per lui.

Velasco invece, sarà furioso con Laura per il fatto che la domestica non avrà portato a termine il suo piano. Dopo giorni in cui si sarà temuto il peggio, Felipe si risveglierà improvvisamente dal coma.

Felipe perde la memoria, Genoveva sospetta che stia fingendo

Con il prosieguo delle trame di Una vita, Felipe una volta risvegliatosi, sembrerà non riconoscere Genoveva.

Quest'ultima, parlando con il medico che avrà in cura il marito, scoprirà che Felipe avrà perso la memoria degli ultimi dieci anni di vita, per questo Felipe non ricorderà di essere sposato con Genoveva, né tantomeno quanto è accaduto con Marcia. Per Genoveva sarà un duro colpo e si convincerà dell'amnesia dell'uomo quando lo sentirà parlare con Liberto, convinto che Leonor abiti ancora ad Acacias. Con il passare delle puntate però, Genoveva comincerà seriamente a sospettare che Felipe la stia ingannando e che l'amnesia sia solo una finzione. A far sospettare Genoveva, il fatto che Felipe, a un certo punto, sembrerà ricordarsi dell'omicidio di Ursula.