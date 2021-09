Possibili novità all'orizzonte per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La storia d'amore tra l'influencer e l'ex velino di Striscia la Notizia prosegue a gonfie vele e i tanti fan che hanno a cuore la loro relazione sentimentale non fanno altro che parlare di un possibile matrimonio per Giulia e Pierpaolo. Il materano, in particolare, ha alimentato le indiscrezioni con un like su un post social in cui si teorizzavano i fiori d'arancio tra lui e la sua ragazza.

Giulia e Pierpaolo pronti per la convivenza

Facendo un punto della situazione, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato la loro relazione d'amore a inizio 2021, quando erano entrambi nella casa del Grande Fratello Vip 5. Da allora non si sono più separati e la love story sta proseguendo con successo lontano dalle telecamere.

La coppia composta dall'italo-persiana e dal materano ha compiuto passi importanti e, ad esempio, oltre a conoscere le rispettive famiglie, Giulia ha incontrato il piccolo Leonardo, figlio di Pretelli nato dalla relazione precedente con Ariadna Romero. I due innamorati hanno passato insieme le vacanze estive e ora si preparano a una convivenza. Pierpaolo, infatti, ha annunciato che Salemi da settembre diverrà più "romana": Roma è la città in cui abita Pretelli.

Novità professionali per Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi condurrà a Roma il GF Vip Party, insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il programma è una rubrica dedicata al Reality Show che inizierà dal 13 settembre con al timone nuovamente Alfonso Signorini.

Novità professionali anche per l'ex velino di Striscia che parteciperà come concorrente al programma Rai Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Le ipotesi di nozze tra Pierpaolo e Giulia

Nelle ultime settimane non è mancato il discorso relativo a un possibile matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Scendendo nei dettagli, tutto ha avuto inizio con un post pubblicato sull'account Instagram reso pubblico da una fanpage dedicata alla piacentina.

La didascalia era ben precisa e priva di equivoci: "I Prelemi non commentano ma il Gossip ne è certo: presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all’altare".

I tanti fan che sono favorevoli all'amore tra il lucano e l'italo-persiana sono andati fuori di giri, cominciando a sognare e ipotizzare il grande passo per i due innamorati.

I rumor in questione li ha alimentati lo stesso Pretelli che non ha smentito il possibile evento ma, anzi, ha messo al post social un like.

Ufficialmente, però, né Giulia Salemi, né l'ex velino di Striscia hanno confermato un imminente matrimonio all'orizzonte.